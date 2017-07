Kõverate mõõkade, meremehesõlme ja idamaiste mustritega embleem on esimene, mis jääb silma Omaani Sultanaadi mereväelaeva Shabab Oman II kaptenisillal. Siis naismadrused ja pardalt kõlavad torupillihelid.

Laevatekil siiski ühtegi mõõka ei paista, kuigi pole välistatud, et ametlikult Omaani riigi mereväele kuuluv alus neid siiski sisaldab. Et alus on saabunud rahumeelsete plaanidega ja osaleb maailma suurimal purjeõppe regatil The Tall Ships Races 2017 (TSR), siis saadakse ilmselt läbi ka teravate ja ohtlike esemeteta.

See imekaunis klassikalise joonega purjelaev võiks kuuluda vabalt ka saja aasta taha, kuid on tegelikult valminud vaid kolm aastat tagasi. Puksiirifirma Alfons Håkans laev Arkturus, millel Õhtuleht laeva Tallinna Vanasadamasse saadab, möödub Omaani riigi territooriumist nii lähedalt, et tahaks käe välja sirutada ja katsuda. Lihtsalt nii uskumatu tundub, et madruse töömütsiks võiks olla ka turban. Aga nii on. Turbaniga sarnaselt pähe keerutatud merevärvides sinivalge rätt tundub olema täiesti ametlik mereväe peakate ja mis kõige arusaamatum – kõik madrused on osanud selle endale pähe keerutada täpselt ühtemoodi.

MEREVÄE VORM: Omaani meessoost madrused kannavad turbanit ja naised hijab’i. (Küllike Rooväli)

Kuna tegu on mereväe õppelaevaga, on aluse madrused ühtlasi ka õppurid – tulevased mereväeohvitserid. Siit ja sealt paistab aga silma ka noori naisi. Nad on täpselt samamoodi tumesinistes soojades jopedes, kui mehed, ja neilgi on rätid – hijab’id, mis varjavad juukseid.