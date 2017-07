Seetõttu on Suur-Rannavärava tee sulgemine autojuhtidele kui õli tulle valamine. Mõistmatust tekitab ka Rannavärava tööde tähtaeg: väikest kümmekonnameetrist teelõiku remonditakse tervelt kaks nädalat ehk kuni 1. augustini.

Esmaspäeval suleti remondiks Suur-Rannavärava trammitee ülesõidukoht, mis pahandas mõndagi autojuhti, kes teed iga päev kasutab. Praegu on Tallinnas liiklusega niigi palju muret – teeremont ja Eesti Euroopa Nõukogu eesistumine.

Trammiteed Põhja-Tallinna suunal ehitab Tref Nord AS. Selle juhatuse liikme Mikk Pääru sõnul on ehitamine olnud üsna pingeline ning ettenähtud tähtaega Rannavärava juures peab ta igati põhjendatuks. "Jah, Rannavärava ristmiku sellise sulgemisaja tingib tööde loend ja tehnoloogia. Ristmiku piirkonnas tuleb enne rööbaste paigaldamist rajada ja/või ümber tõsta välisvõrgud," selgitas Pääru.

"Eesmärk on, et tramm saaks sõitma hakata augusti lõpust või septembri algusest," ütles Merko projektidirektor Tiit Joosti, kes jälgib töid Ülemiste City’ s.

Praegu käivad lennujaama juures trammiteel viimased keevitamised ja asfaldi mahapanek. Teistele liiklejatele tähendab see Joosti sõnul, et ebamugavusi jääb iga päevaga vähemaks. "Meie alustasime juba ammu ja inimesed on sellega harjunud. Aga sedamööda, kuidas meil valmivad uued teelõigud, läheb liiklus iga päevaga aina lihtsamaks."