"Võib-olla niisama ei saakski tanklasse abiliseks tööle," rõõmustab õpilasmalevlane Marie ja ütleb, et pole sugugi nii – oled kuus tundi kohal ja tõstad kaupa riiulisse. Nüüd saab ta näiteks lausa kinnisilmi vrapi ja hot dog’i valmistamisega hakkama. "Pärast tööpäeva tulevad noored kõigist tanklatest kokku ja veedavad lõbusalt aega." Sel suvel on Õpilasmalev SA koostanud Eesti eri paikadesse 46 malevarühma. Esimesed alustasid Pühajärvel ümbruse korrastamist juba 12. juunil nagu ka kaks tanklarühma. Viimasena alustab Tootsi rühm augusti alguses. Nemad hakkavad mustikaid korjama. Aga maasikatega oli tänavusel jahedal kevadel ja suvel häda. Tavapäraselt on õpilasmalevlased neidki korjanud juba varakult, nüüd alustasid esimesed rühmad maasikapõllul Ahjal ja Saarel alles 26. juunil. Nagu varemgi on malevas ka linnasiseseid rühmi, kes nagu 16aastane Mariegi on tegevad tanklates.

Marie on tööl Olerexis. Juba teist aastat malevas olev tüdruk teab, et maleva kaudu on suvetööd saada natukene lihtsam, kui omapäi otsides. "Võib-olla niisama ei saakski tanklasse abiliseks tööle," ütleb Marie ja pealegi – malevas kaasa löömine ei tähenda ju sugugi ainult töörabamist.

"Kui tööl on raske päev olnud, siis õhtul rühmaga kokku saades ununeb see täielikult," kinnitab ka malevlane Lisethe. Rühmajuht korraldab noortega kõikvõimalikke ettevõtmisi. Ärge imestage, et õpiti isegi köievedu. Maleva kokkutulekul läheb seda oskust hädasti vaja. Murul rullumine jäi küll ära, sest vihma ladistas, mis hirmus. Ilma nahka aga ei läinud rühma kaheminutilise videoklipi tegemine. Sedagi tuleb kokkutulekul näidata. Ja kes ei tahaks auhinda võita! Maleva töömesilaste palk pole teab, mis suur – kolm eurot tunnis. Aga lõuna on tasuta ja kui algne osalustasu ka maha arvata, on suve lõpuks ikkagi küllalt kopsakas taskuraha pangaarvel. Tööl juhtub mõndagi. Naised on teinekord tankla ja autoparandustöökoja segamini ajanud. Malevlased tahaksid küll, aga ei oska mootorit parandada. Carmen räägib, et korrastas parasjagu lette, kui poodi tuli kaks meest. "Meil on müügil selline kelluke, millel on peal kirjas "ring for sex" ja need kaks tormasid seda helistama ja vahtisid mulle muudkui kelmikalt otsa," räägib Carmen muiates. "Ma muidu ei oleks häält teinud, aga nende naeratus oli nii jõle, et otsustasin nad kolme tähe poole saata, mille peale nad ütlesid mulle, et ma olen liiga kuri ja lahkusid," räägib tüdruk, kuidas ta jõmmid paika pani. Malevasse saamine pole noorte arvates ometi kerge. "See käib kiirelt, pead kümme minutit varem veebilehel valmis olema, et avaldus ära saata," ütlevad noored.