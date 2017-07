Ansambel Depeche Mode, kes pidi täna õhtul esinema Valgevene pealinnas Minskis, jättis kontserdi ära solist Dave Gahani haigestumise tõttu.

Vahetult enne kontserdi algust Minsk-Arenal teatasid ürituse korraldajad, et Dave Gahan viidi haiglasse sooltehäire tõttu, kirjutas Interfax. Teatati ka, et kaalumisel on kontserdi üleviimine teisele ajale ning seda täpsustatakse järgmisel nädalal.

Depeche Mode annab kontserte oma Global Spirit Touri raames.

2014. aastal jättis Depeche Mode ära kontserdi Kiievis ja ka teistes Ukraina linnades põhjendusega, et riigis on olukord ebastabiilne.