Veokijuhile, kes 30. mail väikesel ringristmikul Rakvere külje all oma õllekoormaga veoki küljeli ajas, koostati 26. juulil jõustuv väärteoprotokoll. Murule paiskunud A. Le Coqi plekkpurkides õlled müüakse ilmselt enampakkumisel.

Praegu on kogu ümber läinud koorem auto omanikfirma, osaühingu Anidarauto territooriumil. "Ootan, mida kindlustus ütleb, et siis vaadata, mida sellega edasi teha," ütles firma juhatuse liige Silver Reiljan, andes mõista, et ligikaudu 40 000 eurot maksva õllekoorma lõpliku saatuse otsustab arvatavasti oksjon.

51aastase veokijuhiga lõpetati tööleping. Tema sõnul kukkus õllekoorem Rakvere külje all Rägavere tee ristmikul kummuli, sest ta jäi ringristmikule lähenedes hoo maha võtmisega hiljaks. Juht väitis ka, et pidurid olevat jukerdanud.