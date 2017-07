"Kas teil pääsukesi on? Meil on mitu aastat olnud pesa poegi täis. Sel aastal on esimest korda tühi," kurdavad inimesed. "Arvestades kui pikalt kestis tänavune väga jahe kevad, siis võib tõesti eeldada, et osa putuktoidulisi linde, ka suitsu- ja räästapääsukesi, jäi pesitsema lõuna poole ja Põhja-Euroopasse ei jõudnudki," vastab Meelis Uustal Eesti Ornitoloogiaühingust.

Meie rahvuslind ja tema hõimlane räästapääsuke on niisiis võib-olla tõesti Eesti jaheduse sooja Egiptimaa vastu välja vahetanud. Meelis Uustal ütleb küll ka seda, et keset suve on siiski raske öelda, kas suitsupääsukesi tuli tänavu Eestisse pesitsema vähem kui tavaliselt või mitte. Seireprojektid, millega pääsukeste arvukust mõõdetakse, võetakse kokku alles sügisel. Järeldusi ei saa teha ka üksikute tähelepanekute põhjal, sest pääsukeste arv võib piirkonniti erineda.

Vilets sigimine, viletsad ilmad

Keskkonnaameti elurikkuse peaspetsialist Agu Leivits arutleb juba väheke julgemalt ja nendib, et ka tema on märganud, et pääsukesi on kuidagi väheks jäänud. Ta toob näiteks enda töökoha kontori: keskkonnaameti räästa all on varem igal aastal pesa pununud mõnikümmend lindu, sel aastal on vaid mõni üksik linnupaar. Suitsupääsukese arvukusele andis hoobi eelmine aasta, kui linnukeste sigimine kuidagi ei edenenud. Ka võib madala arvukuse panna liiga jaheda kevade süüks.