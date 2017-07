Esimese ja ainsana Eesti telemängust miljonilise võiduga naasnud tartlane Veiko Tonts ütleb üheksa aastat hiljem, et suur raha tema elu muutnud ei ole.

Mälumänguhuviline Veiko võitis 2008. aastal saate "Targem kui 5b" peaauhinna – miljon Eesti krooni.

"Raha on ilusasti paika pandud, see on kinnisvaras. Lapselapsed ei pea oma elu alustamise pärast muretsema," ütleb Veiko, et miljonit tuulde ta ei lasknud.

"Eestlane on juba selline, et hoolitseb oma laste ja lapselaste eest, sellega on kõik korras."