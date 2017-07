Täna 1873. aastal viskas Tallinna voorimeeste närv üle, kui võimud vägisi nende takse vähendasid. Kuulutati välja streik. Meie kandi esimene transpordis.

Eestimaa Kubermangu Teataja rääkis streigist saksa- ja venekeelses lühinupus: kubermanguülem tänab pritsimehi, kes tulid toime sadamas olnud tulekahju kustutamisega sellest hoolimata, et voorimehed streikisid. Eesti Postimees jõudis streigini alles 8. augusti numbris manitsedes: "Igas paikus ja iga karva inimestel on ikka see sündides kaasatoodud himu natuke kuulsaks saada ja seda, mis nad teistest kuulvad, järele teha. Kui nüüd muial paikus troskakutsarid (suuremat palka ja lühemat tööaega püüdnud streikides saada), siis miks ka mitte Tallinna troskakutsarid? On küll naeruväärt, aga paar nädalat tagasi katsusivadki nad selle tembu ära teha. Õnneks saivad mõistlikumad aru, et jämedam ots takka järgi tuleb, panivad hobused jälle ette. Oli ka hää, et nad õigel ajal nõnda tegivad, muidu oleks vissist piksepilved üles ajanud ja välku lööma hakanud. Kui sääduslikul viisil inimene leiba ei saa, sääduse vastu tehes kaub see koguni käest ära."

Esimese streigi Eestis korraldasid muide sakslastest sellid Sindi kalevivabrikus 1839. aastal.