Maardu praegune linnapea Vladimir Arhipov rääkis, et mälestussamba kavandile korraldati konkurss. Kõige rohkem soovisid inimesed näha büsti. Mälestussamba ees on ka Bõstrovi-nimeline allee.

Georgi Bõstrovist kui poliitikust ollakse väga erineval arvamusel, ka kaitsepolitsei on temale tähelepanu osutanud.

"Kui ta alustas tööd, oli linn väga halvas seisus," rääkis mälestussamba avamisel olnud maardulane. "Nüüd on see olukordu muutunud, kõik on hoolitsetud."