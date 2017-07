Pokumaal (pildil) on Vahur Kersna sõnul väga ilus, ürgne ja puutumatu loodus, mida saab nautida sealsel matkarajal. „Seal ei ole kaelkirjakuid ja lõvisid, kes tuleksid ja möirgaksid, seal ei ole ahve, kes sul prillid peast ära varastaksid,“ naljatleb Vahur. “Lisaks ilusale loodusele on seal põhiline vaatamisväärsus Edgar Valteri suurim kogu tema maalidest. Samuti saab näha „Pokuraamatust“ tuntud originaalillustratsioone. Kui inimene on kasvanud Edgar Valteri illustreeritud raamatute najal üles, siis on ainult hea kulutada tunnike nende maalide imetlemisele.“

„Võrumaa on tõesti maagiline – ujumiskohti on nii palju, et Põhja-Eesti inimene ei kujuta ettegi, et on olemas nii ilusaid metsajärvi!“ õhkab ajakirjanik Vahur Kersna. “Las keegi viib teid sinna õhtul ja tundke rõõmu, kuidas linnud lendavad ja teevad häält ja ühtegi inimest pole!“

Urvaste on pisike vald Võrumaal, ent vaatamist jagub sellegipoolest. „Seal on ütlemata kaunis kirikumägi ja Urvaste Uhtjärv, mis asub Urvaste ürgorus. Sellega on seotud tuhanded muistendid ja kui inimene on nendega kursis, siis on loomulikult tore seda külastada,“ räägib Kersna. “See on ka Contra kodupaik, nii et poest limonaadi ostes võid kohata seal kuulsat luuletajat.“

Kaika Laine mälestuspink (Aldo Luud)

Kaika

Kaika on küla Võrumaal Antsla vallas, kus on imekaunis loodus. Seal on Ähijärv ja Karula rahvuspargi külastuskeskus, mis on väga kihvt ja maaliline. Kui vähegi võimalik, võiks ööseks jääda.“ Kersna lisab veel: „Kui juba Kaikasse sattuda, võiks sõita mööda Kaika Laine majast, mis asub väga kaunis kohas ja seal on ka tema mälestuspink. Kõrval on mahajäetud õigeusukirik, mis on väga maaliline ja kus on hea mõtiskleda olnust ja tulevast ning kui kaduv on see maailma hiilgus.“

Katariina kohvik ja Õlle 17 Võru linnas