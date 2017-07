Jaanid panevad juuli lõpus kitarrid ühte pakiruumi ja sõidavad tuurile. „Mina tahaks hirmsasti laulda mõnda Jaani laulu ja Jaan tahab jälle minu laule laulda…“ Pole vist vahet, kumb nõnda ütles: kas Jaan Tätte või Jaan Pehk. Samuti pole vahet, kes on kontserdil kelle fänn, peaasi, et kummagi Jaani austajad sõbraks saavad. „Ja siis me lähme nende pulma mängima,“ fantaseerib Pehk.

„Meil seisab Vilsandil veel laululaager ees, kus me kõik paika paneme, kes mida laulab,“ ütleb Tätte (53). „Aga meil on tähtis ülesanne teha ka uusi laule. Minul on juba valmis kolm laulu, mida keegi kuulnud ei ole.“

„Ja mina võib-olla teen kuus lugu,“ lisab Pehk (42). „Eks paistab. Kindlasti tuleb midagi.“

„Jaanil on minu juures Vilsandil oma tuba ja voodi olemas,“ märgib Tätte. Selgub, et Jaanid on vanad sõbrad. „Mõtlesime, et kui meile meeldib niisama koos olla, siis meile meeldib lavalgi koos olla.“