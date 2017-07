TV3 kohtus Berliinis elava Kristi Künnapasega, kes töötab ämmaemandana. Kristi sõnul saavad naised Saksamaal üha vanemas eas emaks, mis toob kaasa mitmeid terviseprobleeme.

Saksamaal on ämmaemandatest suur puudus. Noorel Eesti naisel käis töö otsimine libedalt: kõikides haiglates kutsuti ta otsekohe intervjuule, nüüd töötab ta mainekas ülikoolihaiglas. "Palk jääb vahemikku 2000-3000," kirjeldab ta. Elamise peale kulub tal kuus 600 euro ringis.

Kristi on oma lühikese kogemuse jooksul (Kristi elab Saksamaal selle aasta veebruarist) juba tähele pannud, et Saksa naised sünnitavad sageli hilises eas. Kolmekümnendate eluaastate lõpus-neljakümnendate alguses esmasünnitajad on täiesti tavaline nähtus. Naised soovivad last saada siis, kui neil on võimalik lapsele ka head elu pakkuda. Seetõttu arvab Kristi ka, et Saksa rasedatel on eestlannadest emadega võrreldes rohkem terviseprobleeme.

Kuigi elu on igati hea, tunnistab Kristi, et igatseb Eesti toitu, mis on palju looduslikum ja hoopis teise, õigema maitsega.