Lõuna-Saksamaa Schorndorfi linna festival muutus suvisest kogupere laadaüritusest äkitselt vägivaldseks võitlustandriks, kus loobiti pudeleid ja rünnati naisi, vahendab Deutsche Welle. Politsei hoiab teisipäevani kestval üritusel nüüd väga rangelt silma peal.

Pühapäeva õhtul ründas ligi tuhandepealine jõuk pudeleid loopides festivalikülastajaid ja politseid. Pärast seda läks vihane mass laiali ning jätkas väiksemates, mõnekümnelistes jõukudes linna peal mässamist ja muul viisil elanike häirimist. Kaks noort naist sattusid seksuaalse ahistamise ohvriks.

Kohaliku politsei esindaja ütleb, et mäss oli kohutav ning süüdistas toimunus liigset alkoholitarbimist. Ta lisas, et osa kurjategijatest oli võõramaist päritolu. Kahe naise ahistamise osas kuulas politsei üle ühe Iraagi ning kolm Afganistani päritolu noorukit. Politsei palub kõigil pealtnägijatel ning ohvritel infot jagada. Schorndorfi linnapea Matthias Klopfer lisas, et säärased kuriteod ei ole mingid pisiasjad ning avaldas seksuaalse rünnaku ohvritele kaastunnet.

DW meenutab Schorndorfis toimunut kirjeldades 2015. aasta lõpu massirahutusi ja -ahistamisi Kölnis.