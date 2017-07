USAs California osariigis mõistis Santa Clara kohus Robert Farmeri (26) 16 aastaks vangi. Farmerit süüdistati 21 kassi tapmises ja vähemalt ühe kassi laiba seksuaalses kuritarvitamises, vahendab ajaleht Mercury News.

2015. aasta septembris hakkasid San Jose linnas ootamatult kassid kaduma. Hiljem leiti kadunud kassid surnutena. Valvekaamerate salvestused juhtisid politseinikud Robert Farmeri jälile. Mees tabati sama aasta oktoobris. Politseinikud panid tal käed raudu parkimisplatsil, kus mees magas autos, kõrval lebamas seksuaalselt kuritarvitatud kassilaip.

Farmer tunnistas tehtut ülekuulamisel. Ta ütles: "Tundub, nagu keegi teine oleks need teod korda saatnud. Kuid ma tean, et see olin just mina."

Tapetud kasside omanikud ootasid kohtuotsust kohtumaja ees. Kohtuotsuse väljakuulutamist tervitasid nad aplausiga.