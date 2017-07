Kristiine, Rocca al Mare, Ülemiste, Viru, Solaris, Sikupilli. Kaubanduskeskuste hulk meie pealinnas on ületanud igasuguse loogika piiri. Peagi valmivad T1 ja Porto Franco. Inimeste hulk Tallinnas oluliselt ei muutu, kuid kaubanduspinda tuleb aina juurde. Linnaruumi need pigem primitiivsed ehitised ei kaunista, pealegi suunatakse tuhanded potentsiaalsed jalakäijad äärelinnades asuvatesse hoonetesse. Selle asemel, et kogeda linnamelu, liigutakse kuutõbise kombel mööda kauplustevahelisi tunneleid.

Iseenesest tore – rahvas on niivõrd rikkaks saanud, et kõik kaubanduskeskustes kauplejad ära toita, kuid ühel hetkel tuleb piir ette. Kui palju jaksavad siinsed 445 248 inimest raha kulutada? Kas konkurents surub lõpuks mõne hiigelpoe põlvili ning paneelmajade vahele jäävad kunagist kaubandusbuumi meenutama kümnetesse tuhandetesse ruutmeetritesse ulatuvad tondilossid?

Vaba turumajandus – igaüks teeb, mida tahab! Lihtne ja loogiline. Samas on just elanikel võimalik linnaruumi oma käitumisega suunata. Vahel võiks sisseostudeks valida pisemaid kauplusi, mida kahjuks tuleb küll tikutulega taga otsida. Samas on just praegu pead tõstmas nii mõnigi kodumaisele toodangule orienteerunud väikekauplus. Aita neil elus püsida!