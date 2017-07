Maailm hingas kergendatult, kui USA uus ja Venemaa vana president rääkisid omavahel rohkem kui kaks tundi ja jagasid seejärel teineteisele kiidusõnu. Kõik läks, nagu loodetud – üllatusteta. Eeskätt tänu sellele, et kohtuti välismaal ja küsitlejate sekka ei lastud USA võltsuudistemeistreid, nagu Trump neid kutsub. Aga püssirohtu, mis teinekord paugub vägagi haledalt, näib sel seltskonnal jätkuvat, mida on kinnitanud kaks järgnenud nädalat. Sestap jagavad ka need analüütikud, kellele on ammu ainutõeks USA juhtväljaannetes kirjutatu ja telekanalites öeldu, endiselt laskmata karu nahka. Ehk siis lähtuvad sellest, et kui Trump väidetavalt ei kõlba poolele Ameerikale ja tegu on nii-öelda õige poolega, siis ei kõlba Trumpi poliitika ka kogu muule maailmale teps mitte. Siit ka kuulutamised stiilis, et maailm on autopiloodil – Trump ei oskavat ega ka suutvat midagi juhtida aastani 2020, mil USAs toimuvad uued presidendivalimised.

Sundvalikust sai tõhus relv

Arvata on, et haritud lääne inimene tunneb kasvavat jõuetust igale poole jõudnud ekraanide ees, kus juba terve aasta tambitakse ühte. Algul seda, et mees on rumal ametisse astumiseks, ja nüüd, et mees tuleb ametist maha võtta. Kõik muu sel ajal maailmas toimunu ei vääri selgitust, ehkki just vahutamise varjus käib suure kala püüdmine. Pealegi nii, et peakäigud on seniajani avalikustamata – mis teha, kui muidu halastamatult kõikjale jõudev meedia jõudis alles aasta möödudes selgusele, et kahe mehe ja ühe naise asemel oli kohal kaheksa inimest.