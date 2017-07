Trammiteede ümberehitused peaksid trammikõlbulikuks saama sügise hakuks, kui liikluspilt muutub praegusest tihedamaks. Seniks tekitavad trammiteed pinget nii ehitajas kui ka liiklejates Esmaspäeval suleti remondiks Suure Rannavärava trammitee ülesõidukoht. See tekitab pahameelt nii mõneski autojuhis, kes teed iga päev kasutab. Praegu on Tallinnas niigi probleeme aeglase liiklusega, mida on põhjustanud nii teeremondid kui ka Eesti Euroopa Nõukogu eesistumine. Seetõttu on Rannavärava tee sulgemine autojuhtidele kui õli tulle valamine. Mõistmatust tekitab ka Rannavärava tööde tähtaeg: väikest kümnekonnameetrist teelõiku remonditakse tervelt kaks nädalat ehk kuni 1. augustini.

Trammiteed Põhja-Tallinna suunal ehitab Tref Nord AS ning selle juhatuse liikme Mikk Pääru sõnul on ehitustööd üldiselt kulgenud pingeliselt. Ette nähtud tähtaega Rannavärava juures peab ta igati põhjendatuks. „Jah, sellise Rannavärava ristmiku sulgemisaja tingib teostatavate tööde loend ja tehnoloogia. Vaja on rajada ja/või ümber tõsta ristmiku piirkonnas enne rööbaste paigaldamist välisvõrgud,“ selgitas Pääru.

Positiivse külje pealt peaksid ebamugavused siiski peagi lõppema, sest alates sügisest hakkavad trammid uuesti kogu trassi ulatuses sõitma. “Kopli tagasipöörderingini hakkavad trammid uuesti sõitma 1. septembril,“ kinnitas Pääru. Praegu käivad trassil kõikvõimalikud tööd, alates rööbastee keevitamisest lõpetades Kopli depoohoone ehitusega. Trammitee hakkab lõpusirgele jõudma ka lennujaama suunal. Kuigi rööpad veel Ülemistest päris lennujaamani välja ei sõida, peaks see tarkusekuuks sõiduvalmis olema. „Eesmärk on see, et tramm saaks sõitma hakata augusti lõpust, septembri alguses,“ ütles Merko projektidirektor Tiit Joosti, kes jälgib töid Ülemiste Cityis. „Ehitustegevus lennujaama peatuhoones aga jätkuvad samal ajal kuni oktoobrini.“