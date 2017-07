Tšellist Margus Uus ütleb, et tunne on täitsa geniaalne ja ta on seda juba mitu päeva oodanud. “Nüüd ei ole enam küsimust, nüüd on iga päev õhtud kindlustatud, tuleb lihtsalt teha hea kontsert, inimesed rõõmsaks muuta ja pakkuda neile seda, mida me oskame,” seletab ta.

“Suvestuudio” väisas Viimsi Püha Jaakobi kirikut, kus toimub põrguliku tšelloneliku C-Jam esimene kontsert, et uurida millised on nende mõtted enne peagi algavat pikka suvetuuri.

“Ma arvan, et see on üksmeel kvarteti sees,” arvab Levi-Danel Mägila ja Pärt Tarvas lisab: “Me oleme nii head, et inimesed lihtsalt peavad meid kuulama (naerab -toim.)!” Kuid kas viiekümneselt ja pärast 45 aastat muusikukarjääri ning 25 ERSO-aastat väsimus ka kimbutab. Pärt leiab siin vastuse küsimuse teisest poolest: “Ikka ainult lavale ja anda endast kõik 100 protsenti!”

Neljas liige Tõnu Jõesaar täpsustab, et uuele tuurile keskenduti juba alates eelmise aasta augustist, mil lõppes tollane ringsõit mööda Eestit. “Kõik on viimase peal, meil on uued saundid ja ootame nüüd, et kontserdile tuleb palju rahvast,” sõnab ta.

Esitletakse ka uut plaati

C-Jam esitleb Viimsis ka oma uut plaati ja Margus selgitab, et tegu on nende põhjaliku ettevalmistusega, sest kontserdil küsitakse alati, millal tuleb uus plaat ja alati peavad nad vastama, et kunagi aasta pärast. “Täna aga on see meil kaasas, enamik inimesi näeb seda siin ja praegu esmakordselt ja sellel on meie lugude paremik, uued ja parimad saundid,” jutustab ta.

Viimsi Püha Jaakobi kiriku õpetaja Mikk Leedjärv kuulab kontserte kirikusse valides südame häält

Kontserdikülastaja Tõnis ütleb, et talle meeldis juba väikesena kuulata orkestrimuusikat ja tšellomeloodiad jäid kuidagi kõrva. “Tšellomuusika pole nii kõrge ja nii madal, vaid täpselt minu kõrgus ja mulle see meeldib,” selgitab ta.

Viimsi Püha Jaakobi kiriku õpetaja Mikk Leedjärv mõtiskleb samas, et kas rokk-kontsert ikka sobib pühakotta. Selgub, et nende juures toimub aastas 40-50 kontserti ja see on üks võimalusi, kuidas inimesi kirikule lähemale tuua. “Kontserdite valik on tunnetuslik küsimus, vaimuliku pädevuses on see, keda ta kirikusse lubab ja mina olen selles osas usaldanud südame häält, see ongi oluline,” lausub ta.

Neli andekat muusikut kividel – kas selline ongi muusikute tavaline backstage?

Kuivõrd intervjuu toimub trepi kõrval kivide peal istudes, siis uurime, kui tavaline muusikutel selline backstage on. Levi-Danel ütleb, et see on tavaline, lausa igapäevane ja muusikud on sellega harjunud, Tõnu lisab, et nende kivide peal nad pole siiski varem istunud ja Margus jutustab rauast jalgadega telgist, mille tuuleiil kord kontserdi ajal minema viis. “Ma tegin siis täpselt sama liigutuse, mis oli “Matrixis”, kui Keanu Reeves kuulide eest ära põikles,” lisab ta ja näitab kaaslaste nõudmisel selle poosi ka ette.

Just selline ongi C-Jami kontserdi-eelne aeg, kui neli andekat meest istuvad kividel ja ootavad hetke, mil saab Eesti rahvast rõõmustama hakata.

