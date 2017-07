Maailmas viimasel ajal populaarsust kogunud näpuvurrid on muutunud populaarseks ka vene noorte ja laste seas. Venemaa riigitelevisioon on arvamusel, et hoolimata mänguasja rahustavast toimest on selle peamine eesmärk pöörata vene noored riigi valitsuse ja Vladimir Putini vastu.

Näpuvurrid näevad esmapilgul välja ohutud: mänguasja keskele on kuullaagritega kinnitatud kolmeotsaline plastmassist osa, mis lükkamisel keerlema hakkab. Näpuvurre müüakse paljudes erinevates värvides ning erinevate kujundustega, mis on need üle maailma laste hulgas ülimalt populaarseks teinud. Vurride klientuurist ei jää välja ka Venemaa lapsed.

„Pole ilmselt kokkusattumus, et vurre hakati müüma ka opositsiooni korraldatud üritustel,“ arvas kolmapäeval saate „Virus“ juht. Saatejuht Kazakov seletas, et ekspertide hinnangul võib lelu kasutaja „zombistada“, sest see lülitab välja inimese kriitilise mõtlemise võime ja tekitab temas teatud hüpnoosi.