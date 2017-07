Humoorikas naine on äge, aga liiga valjult, pikalt ja vales kohas naermine - see ei meeldi igale mehele!

3. Voodis nii imeline...

Kui naine ise väida, et on voodis imeline, kuid hiljem kogeb mees, et see pole sugugi nii... Pigem meeldib naine, kes teab oma oskusi, kuid laseb tegudel enda eest rääkida.

4. Liiga enesekindel

Ülbelt enesekindel naine tõukab eemale. Enesekindlus on tore, kuid kõigist end paremaks pidada väär.

5. Meikimine

Kui naisel on paks kiht meiki, siis on ta ilus. Kui meik ära pesta, siis ei julge talle otsa kah vaadata...

6. Suured rinnad

Liialt suured või võltsid.

7. Üritab meest armukadedaks teha

Kui naine üritab meest armukadedaks teha, siis mõjub see nii vastikult.

8. Liialt sportlik

Äärmused on liiast. Liiga vähe sportlikud ja kehast mitte hoolivad naised ei mõju, kuid ka liialt kehale pühendunud naised ei meeldi.