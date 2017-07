Samas tähelepanu! Tavalise piima asemel võtan hoopis laktoosivaba piima. Miks? Ma ei kannata sugugi laktoositalumatuse või allergia all, aga selles on lihtsalt vähem rasva. Ja isegi maitselt on laktoosivaba piim parem, kui tavaline. Võimalusel soovitan üldse tellida rasvavaba piimaga kohvi. Kahjuks seda varianti pakutakse meie kohvikutes aruharva.

Kas alternatiiv võiks olla ka sojapiim, mis on sojaubadest valmistatud jook? Teame ju, et see on väga valgurikas ja tema aminohappeline koostis on suhteliselt lähedane loomsetele valkudele.

Evelin: Sojapiimal on liiga spetsiifiline maitse ja paljudele see ei meeldi. Paljud ei tea, et sojapiimas on ka palju rohkem rasva, kui tavalises piimas.Samas joovad paljud seda seepärast, et see on taimne. Ehk siis taimetoitlastele suurepärane alternatiiv.

Itaallased soovitavd peale mõnusat kõhutäit nautida hoopis espressot. Kiirendavat suurepäraselt seedimist ja olla suisa kasulik?

Evelin: See on absoluutselt tõsi. Mina eelistan alati kas või peale õhtusööki espressot juua ja just sellepärast, et heal kohvil on ainevahetust kiirendav mõju. Vormile mõjub see suurepäraselt!

Anu ja Evelin nautisid hommikukohvi Bakery Levier`is Kalamajas (Erlend Štaub)

Kas kohv ei vii just seetõttu ka liiga kiirelt kasulikud vitamiinid organismist välja?

Evelin: Mina seda ei usu. Jah, kohv on ergutav ja virgutav jook ja et ta ühtlasi ka ainevahetust kiirendab, on ainult positiivne. Ärge unustage, et vitamiinid väljuvad meil kehast ka veega, mida peame päeva jooksul ohtralt tarbima.

Ja mis kõige tähtsam, arstid on jõudnud tõdemuseni, et kohv pole tervisele üldse nii kahjulik nagu seda on püütud meile varasemalt tõestada. Uuringud kinnitavad, et kolme tassi kohvi joomine päevas võib vähendada või edasi lükata Alzheimeri tõvesse haigestumise riske. Vanemaealistel inimestel, kellel on veres madalam kofeiini tase, on suurem risk kogeda mäluprobleeme ja kognitiivse võimekuse langust. Igapäevane mõõdukas kohvitarbimine täiskasvanueas aitab seevastu langetada neurodegeneratiivsetesse tõbedesse jäämise ohtu.

Regulaarse kohvitarbimise kõrgvererõhutõbe soodustav mõju on samuti nüüdseks kindlalt ümber lükatud. 2005. aastal avaldatud uurimistöös hindasid Harvardi teadlased kohvitarbimise mõju 155 000 meditsiiniõele 12 aasta vältel. Tarbitud kohvikoguste ning kõrgvererõhutõve tekke vahel märkimisväärseid seoseid ei leitud.

Analoogne meestega tehtud uuring näitas, et pikemaajaline kohvijoomine seostus küll väikese vererõhu tõusuga, kuid ei põhjustanud kõrgvererõhutõve teket. Seega, kuigi kofeiini tarbimine tõstab lühiajaliselt vererõhku, vabastades neerupealistest stressihormoone ning stimuleerides südamelihast, ei soodusta kofeiin kestval tarbimisel kõrgvererõhutõve teket inimestel, kel on normaalne vererõhk ega esine haiguse geneetilist eelsoodumust.

Seega mõnusat kohvinautimist! Anu ja Evelin nautisid hommikukohvi Bakery Levier`is, Kalamajas.