Tallinna merepäevade raames saabusid täna mitmesse Tallinna sadamasse maailma suurima õppepurjekate regati The Tall Ships Races (TSR) suured ja eksootilised purjelaevad.

Kaugemad külalised on pealinna tulnud Brasiiliast ja Omaanist. Uhkeid purjelaevu saab kahe päeva jooksul nähe Vanasadamas, Lennusadamas ja Noblessneris. Täna õhtul kella seitsmeni on kõigile huvilistele kruiisikail avatud Venemaa Makarovi nimelise akadeemia alus Mir ning Vanasadamas saab tutvuda Omaani sultanaadi laeva Shabab Oman II tegemistega. Selle tekil võib näha nii turbanites mehi kui kaetud peaga naisi, kes on kõik mereväeakadeemia kursandid. Üks eksootilisematest on ka Lennusadamas külastajatele avatud Brasiilia alus Cisne Branco.

Suuremad alused aitas kaide äärde toimetada puksiirifirma Alfons Håkans pukserid, mille pealt sai Miri ja Shabab Oman II kai äärde toomist pildistada ka Õhtuleht.

Laevastikku käisid vastu võtmas ka Tallinna lahel tegutsevad väikesed reisilaevad. TSR-i laevad jäävad Tallinna teisipäeva õhtuni, mil nad lahkuvad siit purjeparaadi käigus kursiga Soome Kotka suunas. Paraad on vaadeldav Lennusadamast, Vanasadamast, Linnahalli katuselt, Pirita teelt ja Meriväljalt.