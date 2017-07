Läinud nädalal kinnitas ISIS, et nende juht Abu Bakr al-Bagdadi on hukkunud. Nüüd teatas Iraagi terrorismivastase võtluse ametnik Lahur Talbany, et al-Bagdadi on siiski elus ning enamgi veel - ISIS plaanib oma jõud ühendada al-Qaedaga.

Ametniku sõnul varjavat al-Bagdadi end ISISe pealinnaks tituleeritud Raqqas, vahendab Daily Mail. Talbany sõnul on 99% kindel, et terroristide juht elus on.

"Baghdadi on kindlasti elus," ütles ta. "Meil on infot, et ta on elus," kinnitas ametnik. "Ärge unustage tema juuri al-Qaeda päevilt Iraagis. Ta peitis ennast julgeolekuteenistuse eest. Ta teab, mida teeb," kõneles Talbany.