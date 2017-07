Diskor Märt Rannamäe meenutas pööraseid 1990ndaid ja tõdes, et üks bänd, keda siiani kuulata võib, on Push Up.

"Push Up on puhtalt Eesti suvetuurile kokku pandud ja praegusel hetkel, kui on mingi retrodisko, siis ilma Push Upita ei saa üldse läbi," vahendab Menu Rannamäe sõnu Vikerraadio saates "Aeg peatub".

"See on üks väheseid hea soundiga ansambleid ka tänapäeval, Push Up oli oma ajast nii palju eest tegelikult, kannatab neid ka siiamaani puhtalt mängida," ütles Rannamäe.

Nagu paljud teised projektid, algas Push Upi edu saatest "Seitse vaprat". "Kui sind ei ole "Seitsmes vapras" ei ole sind üldse olemaski," rääkis Rannamäe 1990ndatest.