Vihmast esmaspäeva 45 meetri kõrgusel Dinner in the Sky taevarestoranis nautisid ka muusikud Anett Kulbin ja Mick Pedaja, kellest esimene täna hommikusöögi taustaks 22 kuulajale intiimse kontserdi andis. Õhtuleht uuris pärast einestamist, mis on õhus esinemise suurim väljakutse, kuidas hirmuga toime tulla ning milline oleks artistide jaoks unistuste esinemispaik.

"Olen teist päeva tõstetel ja esimese tõste teed sellise hooga, et ah, natukeseks lähed sinna üles ja ei ole midagi, aga tegelikult on seal ikka päris jahe jah," kostis Anett reporteri küsimuse peale, et kas tal külm ei olnud tuule käes esineda.

Mick Pedaja sõnul on taevarestoranis lahe esineda: "Mina olin eile ja käisin neli korda üleval. Õhtune loojangu oma oli eriti äge ilutulestiku ja öölaulupeoga. Muidu ma kardan ise väga kõrgust, aga siin olen vaikselt kuidagi saanud sellest üle," rääkis muusik, et hirmust on võimalik kenasti üle saada.