Esmaspäeva hommikul tõstis 15.-21. juulil Tallinnas maitseelamusi, muusikat ja närvikõdi pakkuv taevarestoran Dinner in the Sky kodumaised kuulsused linna kohale 45 meetri kõrgusele einestama. Teiste seas oli kohal lauljanna Maia Vahtramäe, kes Õhtulehele oma muljeid ning suveplaane jagas.

"Toit oli väga hea, seltskond oli tore," muljetas Maia, et tema kõrgust ei karda ning armastas juba lapsena igal pool ringi ronida. Pigem oli selle pärast mures ema. "Ma olen väga palju igalt poolt alla kukkunud, aga mulle pigem meeldivad sellised asjad," naerab Maia, et ema võrdleb teda selle tõttu oravaga.

Mida ei võtaks Maia kunagi ette? On ka temal mõni hirm? "Pigem mitte. Elus on väga keeruline öelda, et ma kunagi seda ei teeks," kostis lauljanna, et tema elu hirmud ei kammitse.

Vaata videost, milliseid nippe jagab Maia Eesti suve nautimiseks!