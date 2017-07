“Ämblikmees, Ämblikmees. Teeb mida iganes ämblik teeb. Punub võrku, väike või suur. Püüab pätte kui kärbseid, neid ootab puur. Vaata ette, siit tuleb Ämblikmees!”

Ämblikmees müdistab seekord täiega (insight media)

Teeme nii, et ma ei hakka sulle puru silma ajama ja ütlen kohe alguses ära, et juba väiksest peale olen ma arvanud, et Ämblikmees on see kõige ägedam superkangelane ning temast lahedamat ei olegi olemas. No hea küll, Batmani teavad kõik ja teda ümbritsev müütiline aura on midagi sellist, mida teistel kostümeeritud rahvasalklastel ei ole, ent Nahkhiiremees on vahel liiga tõsine. Ämblikmehe puhul on positiivne see, et isegi raskete eluperioodide ajal suudab punasinises trikoos ringikargav mehike nalja visata. Millal Batman viimati mõnda anekdooti vestis, ah? Aga aitab temast.

Ämblikmehest on aastate jooksul korralikult filme valmis vorbitud (värskelt kinodesse jõudnud ja hetkel kõne all olev “Kojutulek” on juba kolmas kord, kui kostüümi sisse poeb uus näitleja). Aastal 2002 alguse saanud triloogia, milles kehastas peaosa ontlik Tobey Maguire, oli pigem positiivne, kui ignoreerida seda kolmandat osa, mis tänu kõrgemate jõudude (rahune maha Hannes Vanaküla, pean silmas stuudiojuhte, mitte vaimude maailma) vahelesekkumisele vürtsika prae asemel magedaks kemüüseks kokku keerati. “Spider-Man 3” oli sedavõrd suur kukkumine kvaliteedis, et Tobey-Wan Kenobi saadeti sundpuhkusele, kolme filmi jooksul paika pandud status quo kirjutati korstnasse ning järgmise viie aasta jooksul valmistuti uueks tulekuks. Maailma kõige ebausutavama nohiku mõõdu välja andnud Andrew Garfield ei suutnud The Amazing Spider-Mani filmiseeriale piisavalt elu sisse puhuda ning peale teist episoodi (mis oli kahe seeria peale kokku kõige suurem hunnik rämpsu üldse) läks Sony tagasi joonestuslaua juurde. Lõpptulemiks oli käelöömine Marveliga, et tuua Ämblikmees tagasi koju. Ja oh sa poiss, milline kojutulek see on!