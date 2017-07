Kuidas armastada oma keha, kui see ei ole piisavalt sale, trimmis ja nii vormis, kui reklaamides poseerivatel naistel?! Your Tango nimetab kaheksa põhjust, miks peaksid oma keha asuma armastama nüüd ja kohe! Just sellisena nagu ta sul praegu on!

Me unistame ja tahame alati enam, mistõttu on raske näha seda, mis meil juba on. Õpi hindama ja armastama seda keha, mis sul on!

2. Tea, et sa oled ilus just nagu sa oled!

Peeglist lötendavat kõhtu vaadates ei ole see ehk esiti lihtne, kuid ära unusta - teised inimesed hindavad su isiksust, huumorimeelt, vaimukust.

3. Pea meeles, et kusagil on keegi, kes ihaldab just seda, mida sul on pakkuda!

Kusagil on keegi, kes tahaks kiita su ümarat peput, kiita reisi ja lopsakat büsti!

4. Iga keha on erinev - hinda seda, mis sulle on kingitud!

Kui reklaamides promotakse ainult üht ja kindlat kehatüüpi, siis on lihtne unustada, et enamus inimesi näevad hoopis teistsugused välja. Me kõik oleme erinevad!

5. Oluline on see, et sa oled terve!

Ära oota ja panusta õnne oodates mingile kindlale numbrile, mida kaal näitama peaks. See on ainult number ega peegelda seda, kui ilusaks ja seksikaks su austaja sind peab, kuidas su pere sind armastab ja ülistab.

6. Ela ja naudi oma elu täistuuridel!

Elu on liialt lühike, et oma kaalu või keha tõttu vangis hoida!

7. Tähista ja naudi neid imelisi asju, mida su keha sinu jaoks teeb/pakub

Mõtle, kuidas su keha ja organid iga päev töötavad ja sind elus hoiavad?! See on täielik ime, mida meie keha suudab!

8. Enesekindel keha ongi seksikas keha!