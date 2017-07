138 jahti viiest riigist enam kui kaheksasaja purjetajaga pardal läbisid nädala jooksul ligemale 260 miili, alustades juubeliregatti Haapsalus ning väisates Kuivastu, Roomassaare, Kihnu ja Pärnu sadamaid. Reede öösel vastu laupäeva jõudis Muhu väina laevastik regati lõppsadamasse Riias, kust vastupidises suunas alustas teekonda kuuskümmend aastat tagasi toimunud esimene Muhu väina regatt.



Muhu väina juubeliregati viimane etapp purjetati regati pikima – OlyBet etapina Pärnust Riiga. Neliteist tundi kestnud etapp oli ORC I grupi jaoks põnevaim, sest see otsustas ka regati üldvõitja. Hiiumaa jahtklubi Dagö jaht Olympic Tiit Vihuliga roolis alustas viimast etappi liidrina ja punktilise eduga Kalevi Jahtklubi jahi Forte, roolis Jaak Jõgi, ees. Viimane etapp pakkus suurepäraseid purjetamistingimusi - 5-7 m/s tuult viis purjetajad Pärnu lahelt päiksepaistes Kihnuni ja sealt edasi juba täistuulekurssidel Riia suunas. Head purjetuult jagus pea südaööni välja. Siis tuul vaikis ja oluliseks osutus õige rajapoole valik. Võitsid need, kes valisid Riia poole purjetades vasakpoolse kaldaaluse. Forte ja Olympic pidasid omavahel maha pineva purjetamislahingu, kontrollides teineteist terve etapi vältel. Sellest duellist võitis aga Eero Panki roolitud Reval Cafe Sailing Team Kalevi Jahtklubist, kes võttis Pärnu-Riia etapi võidu tõustes sellega üldkokkuvõttes ka ORC I grupi kolmandaks. Tasavägise võistluse järel viimasel etapil sai parema, ehk teise tulemuse Forte ning jättis võrdsete punktide juures Olympicu regati üldarvestuses teiseks. Otsustavaks sai seejuures see, et Fortel oli enam etapivõite ja ta oli edukam ka viimases võistlussõidus. Seega regativõit ORC I grupis Fortele ning seda juba kuuendat korda.



ORC II grupis võitis viimase võistlussõidu Erki Meltsa roolitud Kalevi Jahtklubi alus Directo, regativõidu viis aga Kalevi Jahtklubisse Juss Ojala meeskonnaga jahil Jazz. Jazzile oli see juba kuues kord võita Muhu Väina regatt. Teine koht sel aastal Kristen Pugi roolitud jahile Evelyn III Saaremaa Merispordi Selts/Kalev Jahtklubi. Kolmas koht poodiumil ja pronksmedalid Amserv Toyota Sailing Team’ile Kalevi Jahtklubist Margus Žuravljoviga roolis.



ORC III grupis võidutsesid nii Riia etapil kui kokkuvõttes Venemaa jahid. Vassilii Alekseevi roolitud Kvartet võotis etapi, kuid jäi kokkuvõttes alla Anatoly Shukanovi roolitud jahile Fart. Ka kolmas koht läks Venemaa meeskonnale – Leonid Chiziku Bambile. Selle grupi kolm paremat said lõpetamisel kaela ka Eesti Meistrivõistluste medalid.



ESTLYS I grupis võitis Riia etapi Läti alus Extra Brut roolis Aleksei Aleksejev. Regativõit läks aga teisele Läti jahile LeMans, mida roolis Kristaps Remess. Teiseks jäeti Saaremaa Merispordi Seltsi alus Katarina Jee Mart Tammega roolis ja kolmanda koha sai Kalevi Jahtklubi jaht Tessa, kapteniks Alar Ivanson.



ESTLYS II grupis võttis Pärnust Riiga seilates võidu Saaremaa Merispordi Seltsi jaht Pinta Guido Grassi roolimisel. Kokkuvõttes jäi Pinta kolmandale kohale. Regati parim oli aga Mikk Metstaki kaptenikäe all seilanud meeskond Kalevi Jahtklubist jahil Brigitta, kellele oli see teine kord võita Muhu Väina regatt. Teine koht kuulus St. Peterburgi jahile Onega Nikita Brilliantovi roolimisel.



ESTLYS III grupi jahtidest võttis viimase etapi võidu lätlaste Irisha Aleksander Smertjevsiga roolis. Muhu Väina võitjaauhinna tõstis aga pea kohale naiskapten Pille Kaas Haapsalu Jahtklubi jahilt Aurora ja seda juba teist aastat järjest. Teise koha ja hõbemedalid sai Margus Tasa roolitud Mercuriuse meeskond Saaremaa Merispordi Seltsist ning kolmanda koha medalid sai Haapsalu Jahtklubi jaht Meeri Tiit Kaljuveeri roolimisel.



Folkbootidest võidutses viimasel osavõistlusel Jaanus Nõgisto roolitud Muinasjutukuningas Kalevi Jahtklubist, kelle meeskonnaliikmest Julius Tarandile oli see ilusaks 19nda sünnipäeva kingituseks. Regati võitjaks ja selle jahiklassi Eesti meistriks tuli aga Nõgisto klubikaaslase Tiit Riisalo roolitud jaht Lind. Eesti meistrivõistluste hõbemedalid kuulusid Olev Oolupi meeskonnale jahilt Bacchus (Haapsalu Jahtklubi) ja kolmas koht Peeter Välkmanni jahile Tee Chee Kalevi Jahtklubist. Tee Chee pardal purjetab ka teisest, 1959. aastal toimunud Muhu Väina regatist osa võtnud Enn Normak.

ORC I - osales 10 jahti

I FORTE, EST475, Kalevi Jahtklubi, kapten Jaak Jõgi -12 p

Meeskonnas: Indrek Rajangu, Martin Kaal, Kalev Kaal, Aet Rahe, Kalev Vapper, Indrek Lepp, Ando Raud, Meelis Nurk, Tammo Otsasoo

II OLYMPIC, EST463, Jahtklubi Dago, kapten Tiit Vihul -12 p

Meeskonnas: Meelis Pielberg, Indrek Ulla, Raul Vane, Marko Ollik, Tarmo Vesberg, Tanel Trööp, Aivar Kaljumäe, Jana Kiik, Rauno Kiik

III REVAL CAFE, EST703, Kalev Jahtklubi, kapten Eero Pank – 18 p

Meeskonnas: Indrek Tiits, Ivari Kokk, Rene Treifeldt, Kristian Allikmaa, Toomas Talts, Anu Varvik, Taavi Tikenberg



ORC II – osales 11 jahti

I JAZZ, EST465, Kalevi Jahtklubi, kapten Juss Ojala – 17 p

Meeskonnas: Rasmus Schneider , Mihkel Eller, Jaanus Laikmaa, Viljar Sepp, Siim Viljakainen, Tarmo End

II EVELYN III, EST477, Saaremaa Merispordiselts/Kalevi Jahtklubi, kapten Kristen Pugi – 21 p

Meeskonnas: Marko Saarlaid, Koit Leemet, Andri Meius, Mart Liibert, Kai Lõppe, Priit Aulik

III AMSERV TOYOTA ST, EST379, Kalevi Jahtklubi, kapten Margus Zuravljov - 24 p

Meeskonnas: Martti Kinkar, Mati Vihul, Olari Vokk, Lauri Luks, Margus Nõmmik, Jaanus Talp, Külliki Luks, Eva Jakunin



CDL < 8 – ORC III – Eesti Meistrivõistlused – osales 15 jahti

I FART , RUS1119, Saint Peterburi Jahtklubi, kapten Anatoly Shukanov – 12 p

Meeskonnas: Vitalii Vovk, Aleksandra Akopian, Alishev Tapparov, Kseniia Matis

II KVARTET, Saint Peterburi Jahtklubi, kapten Anatoly Shukanov – 14 p

Meeskonnas: Andrey Reshetov, Andrey Buravlev, Mikhail Kubanets, Aleksandra Kubanets

III BAMBY, Venemaa, kapten Leonid Chizhik – 22 p

Meeskonnas: Sergei Belov, Daria Belova, Oleg Koblik, Dmitrii Orlov



ESTLYS I – osales 28 jahti

I LE MANS, EST324, Läti, kapten Kristaps Remess – 17 p

Meeskonnas: Eriks Martinovs, Karlis Salmins, Ainis Pujens, Marlis Simsons, Indars Kalnins, Ricards Omanbrieds, Anrdejs Buls

II KATARINA JEE, EST464, Saaremaa Merispordiselts, kapten Mart Tamm – 18 p

Meeskonnas: Madis Tamm, Tanel Tamm, Andres Tamm, Tanel Peeters, Karl Mölder, Jan Raudsepp, Indrek Aavik, Urmas Pastarus

III TESSA, EST324, Kalevi Jahtklubi, kapten Alar Ivanson – 20 p

Meeskonnas: Aleksander Ott, Kaupo Kala, Karl Saluveer, Meelis Mõtlik, Ott Vatter, Mihkel Masso, Kadri Sild



ESTLYS II – osales 26 jahti

I BRIGITTA, EST295, Kalevi Jahtklubi, kapten Mikk Mestak – 21 p

Meeskonnas: Kert Valamaa, Roger Niitmäe, Janni Kriiska, Karl Ahun, Gaius Mets

II ONEGA, RUS671, Venemaa, Nikita Nikita Brilliantov – 25 p

Meeskonnas: Pavel Plevako, Petr Boshakov, Vitaly Shushponov, Nikita Tselyaritsiy, Gleb Viakherev, Tatiana Petrova, Sergei Tutukin

III PINTA, EST57, Saaremaa Merispordi Selts, kapten Guido Grass – 27 p

Meeskonnas: Mati Hool, Allan Niils, Jüri Aigro, Kalev Raidjõe, Keit Grass



ESTLYS III – osales 36 jahti

I AURORA, EST575, Haapsalu Jahtklubi, kapten Pille Kaas – 18 p

Meeskonnas: Mikk Link, Joosep Link, Kristi Parro, Kaarel Kaasik, Kristjan Ulm

II MERCURIUS, EST45, Saaremaa Merispordi Selts, kapten Margus Tasa – 21 p

Meeskonnas: Indrek Kivi, Rain Aun, Tiina Maalinn, Mihkel Šesterikov

III MEERI, EST634, Haapsalu Jahtklubi, kapten Tiit Kaljuveer – 28 p

Meeskonnas: Kertu Kaljuveer, Herdis Jõpiselg, Joonas Kiisler



Folkboot – Eesti Meistrivõistlused – osales 13 jahti

I LIND, EST32, Kalevi Jahtklubi, kapten Tiit Riisalo – 12 p

Meeskonnas: Signe Riisalo, Vaiko Vooremaa

II BACCHUS, EST37, Haapsalu Jahtklubi, kapten Olev Oolup – 15 p

Meeskonnas: Andrus Padu, Ott Oolup

II TEE CHEE, ESTF38, Kalevi Jahtklubi, kapten Peeter Välkmann – 19 p

Meeskonnas: Enn Normak, Urmas Oja



Riias lõppes A. Le Coq 60. Muhu Väina regatt



Regati viimane päev Riias oli pühendatud purjetamise propageerimisele Eestis, kus Riia kesklinnas Daugava jõe äärses uues Pilsetase jahtklubi jahisadamas ja selle lähedal asuvas regatikülas toimus pidu Sail In Estonia. Samuti said riialased uhke vaatepildi osaliseks, kui ca 80 jahti tegid Daugava jõel eskaadrisõitu, mille ees paiskas veejugasid õhku pukserlaev.



Meeleolu oli ülev, kui juubeliregati võitjad pärjati laupäeva pärastlõunal Riia kesklinnas Daugava jõe ääres asuvas Pilsetase jahtklubis.



A. Le Coq 60. Muhu väina regati lõpetamisel tunnustati purjetajaid ka Rahva Raamatu vaimukate eriauhindadega. Regati noorimat osavõtja tiitli sai 11-aastane Kristjan Kööp Kalevi Jahtklubi jahilt Sylvia; vanima osavõtja tiitli pälvis Enn Normal, kes on sündinud aastal 1946 ning purjetas Kalevi Jahtklubi jahil Tee Chee. Regati noorimaks kapteniks oli 25-aastane Ülari Velviste jahil Lagle II Saaremaa Merispordi Seltsist. Sama jaht kuulutati ka regati noorimaks meeskonnaks. Eriauhinna pälvis ka regatile esimesena registreerunud jaht ja see au kuulus sel aastal Kalevi Jahtklubi jahile Berta. Eriauhinna said ka 100ndana ja uue osavõturekordina 140ndana registreerunud jahid – vastavalt Kalevi Jahtklubi jahid Iti ja Viia. Lavale kutsuti ja ovatsioonide saatel tunnustati ka naiskapteneid - Pille Kaasi Haapsalu Jahtklubi jahilt Aurora; Annika Malvat Noblessneri klubi jahilt Kaija, Anne-Mari Luike Equipe du Piloilleri jahilt ROPK/Kalevi Jahtklubist ja Maarja Kaske jahilt Farozon, Kalevi Jahtklubi. Enim etapivõite kogunud kapteniks osutus Jaak Jõgi jahil Forte, Folkbootide klassi parimana tunnustati jahti Lind Kalevi Jahtklubist, parima soorituse LYS gruppides teinud jahti Pinta Saaremaa Merispordi Seltsist. Enim kordi välismaalt Muhu Väina regatil käinud jahiks osutus Dmitry Mostovoy alus Prizrak. Tunnustuse osaliseks sai ka vaid sama perekonnanime Riim kandvatest meeskonnaliikmetest koosnev meeskond jahil Centaur Saaremaa Merispordi Seltsist. Erilise aplausi osaliseks sai 2016.a regati järel sotsiaalmeediakangelaseks saanud Aleksandra Kubanets Venemaa jahil Kvartet, kes viimasel etapil kõva tuulega kreenis olnud jahi masti tippu ronis et päästa sinna kinnijäänud puri. Tunnustuse pälvis ka aastaid Muhu Väina regatti Kalevi Jahtklubi ülemana korraldanud Olev Roosma, kelle suure abiga valmis ka hiljuti avatud Muhu Väina regati teema-ala väljapanek Lennusadamas.



A. Le Coq 60. Muhu väina regati kõik 21 parimat meeskonda said endale klaasikunstnik Agnes Tormi valmistatud kaunid klaasist trofeed ning esmakordselt said parimad kaela ka spetsiaalselt juubeliregatiks valminud medalid. Nii mõnegi grupi võitjajahi kaptenit tunnustati võidusuplusega.

Merel toimuvat koordineeris ja juhendas peavõistlusjuht Andres Taltsi meeskond ning merel tekkivaid proteste aitas lahendada protestikomitee esimees Alfredo Ricci Itaaliast, kes pidas vahekohtuniku ametit hiljuti Bermudal peetud 35. Ameerika Karika regatil. Jahte mõõtis ja kontrollis Arvet Tetsmanni meeskond, regatibüroo tööd juhtis peasekretär Krista Liivi tiim ja kogu regati korraldust juhtis regatidirektor Indrek Ilves. Meelelahutust ja kaldaprogrammi organiseeris Andreas Lukin. Korraldavaid klubisid esindasid Renè Allik, Raiko Lehtsalu ja Rain Riim. Purjetajatele ja meediale vahendasid regatiinfot Piret Salmistu ja Kalev Vapper ning regati turundust ja infot aitas korraldada Anneli Lepp.