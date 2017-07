Kivivillade turul on tootjaid rohkelt ning kasutusvaldkonnad oluliselt laiemad kui klaasvilladel. Kivivillad jagunevad laias laastus: kergvillad, tihedad villad (fassaad, ujuvpõrandad, lamekatused, mahutid, garaažilaed) ning tehnilised tooted (võrkmatt, lamellmatt, tulekindlad plaadid, torukoorikud).

Kergvilladest on Eesti turul Paroc ning Rockwool, teisi tootjaid kohtab harva. Rockwooli enim müüdud tooted on Superrock ja Rocksonic super lambdad vastavalt 0,035 ja 0,036. Parocil on vastupanna Paroc Extra lambdaga 0,036, mis on vähem soojapidav kui Rockwooli Superrock, kuid hinnas on paroc kindlasti kallim.

Tihedate villade osas on konkurents suurem. Fassaadi villades on tänu heale kvaliteedile ning väga heale hinnale konkurentsis lisaks eelpool nimetatutele ka Isoroc Poolast ning mingil määral Technonicol Venemaalt.

Põrandavillade puhul on suurim turuosa Valgevene tootja Beltepi käes, lisaks Paoc ja Isover ning Rockwool.

Katuse villade osas valitsevad turgu Paroc ja Isover ning ka Technonicol, kes pakub lisks soojustusele ka SBS bituumen katteid.

Tehnilisi villasid valitsevad Rockwool ja Paroc, kellel on suurim sortiment eriotstarbelisi kivivillasid, mis vastavat karmidele nõuetele, mis nõutud tehniliste villade puhul.

Kergvillade puhul tuleks lähtuda oma valiku tegemisel sarnaselt klaasvilladele hinna ja soojajuhtivuse seisukohast, kus hetkel on Rockwool selgelt turul parimate pakkumistega.

Ülejäänud villade puhul tuleks konsulteerida spetsialistidega, kes aitavad tihedate ja tehniliste villade korrektse valiku puhul.

Parim valik tehnilist soojustust ja eriotstarbelisi soojustusmaterjale on Eestis kohapeal laos olemas just meil Homeris. Meil on suurim tehnilise isolatsiooni ladu Tallinnas torukoorikutest ja võrkmattidest kuni fassaadi ja ujuvpõranda toodeteni.

Eesti turul on esindatud peamiselt kolme tootja klaasvillad: Isover, Knauf ja Ursa.

Kergvillsoojustusest rääkides jagunevad laias laastus kõikidel tootjatel tooted sarnaselt. Rullid ja plaadid, mis omakorda jagunevad kasutusvaldkonna, soojapidavuse ja mõõtude järgi. Kõikidel tootjatel on horisontaalsetele pindadele mõeldud soodsamad rullid Isoveril KT40, Knaufil Classic 40 ja 44 ning Ursal DF45, DF42 ja DF40. Number näitab üldjuhul soojustusmaterjalil soojapidavust (lambda väärtus) mõõtühikuks W/mK. Mida madalam on number ehk soojajuhtivus, seda PAREMA soojapidavusega on materjal. Näiteks 40 rull on soojapidavam kui 44 või 45 rull. Vastavate toodete lambda väärtus on 0,04 ja 0,045.

Järgmisena on tootjatel soojapidavamad ja tihedamad villad mis mõeldud kaldpindadele ja seina. Tihedam materjal tagab vertikaalsetel pindadel materjali mitte vajumise.

Valikul tuleb lähtuda tootja poolt etteantud materjali kasutusvaldkondadega.