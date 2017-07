Reformierakondlane Jürgen Ligi ütleb, et Eesti välispoliitikat on asunud juhtima riigiettevôte EVR Cargo, mille juht kinnitab, et Venemaa polegi meie kõige suurem vaenlane ja temaga tuleb äri ajada.

"Välisministeerium aga ütleb, et riigiettevõtte investeering Venemaale on "pehmelt öeldes keeruline ja ka riskantne, sest Eesti ettevõtted tulevad Venemaalt pigem tagasi, ja sageli kahjumiga"," kirjutab Ligi suhtlusvõrgustikus.

"Öeldakse, et asi "tekitab kõhedust" ja et see on "pretsedenditu samm, mis annab tööd ja raha vaid Venemaa tehastele, terminalidele ja raudteevedajatele, kes on selgelt võidus, Eesti maksumaksjale jäävad aga kõik riskid, mis on sarnased lotomängu või kasiinoskäimisega", et "vagunite rendiäri on ülimalt kõikuv"," jätkab poliitik.