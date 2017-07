Uus valitsus on kaotanud hulga argumente, millega sai Eestisse välisinvesteeringuid meelitada, leiab Magnussoni advokaadibüroo vandeadvokaat ja Ameerika Kaubanduskoja Eestis juhatuse liige Elvira Tulvik.

Viimase aja maksumuudatuste üle arutasid Äripäeva raadiosaates Magnussoni advokaadibüroo partner vandeadvokaat Elvira Tulvik ja puitmassi tootva tööstusettevõtte Estonian Celli seisukohti avas juhatuse liige Siiri Lahe, kirjutas Äripäev Online.

Tulviku hinnangul on varem investoreid ligi meelitanud maksukeskkonna eelised kaotatud ja selle asemel on tema sõnul süsteem, mis ei ole enam ei lihtne ega läbipaistev. Kuna tihedad maksumuudatused ja läbipaistmatus tekitavad ebakindlust, arvab Tulvik, et uusi investoreid on keeruline ligi meelitada.