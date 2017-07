Riigikogulane Eerik-Niiles Kross pahandab, et Eesti investeerib maksumaksja raha idanaabri raudteestruktuuri, sest see pole euroliidu eesistujale kohane. "Poleks uskunud, et asi nii kaugele läheb. Minu meelest oli äsja häda, et Eesti raudtee peatab investeeringuplaani Eestis, sest raha ei ole. Nüüd pannakse Venemaale 30 miljonit eurot riigi raha ärisse, mis on täielikult [president Vladimir] Putini poliitilise ja praktilise kontrolli all. Kõigepealt tehakse tellimus Vene vaguniehitajale, siis hakatakase maksma Vene makse ja siis loodetakse, et kunagi saab ka Eesti sellest kasumi," pahandab poliitik suhtlusvõrgustikus. Krossi sõnul põhjendab Eesti raudteejuht seda sammu sellega, et "järgmise 7 aasta jooksul me ei näe, et nõudlus võiks järsult langeda". "Mis meil on selline mees ametis, kes näeb Venemaal toimuvat 7 aastat ette? Ja seda, mis seal praegu toimub ei näe?"

"See pole kusjuures mingi nali. Kas tõesti keegi kuskil arvab, et Putin laseb Eesti riigil nende arvel raha teenida, raudteeäris. See on ju täielik jamps. Kogu selle asja välispoliitiline sõnum on aga mis?" küsib Kross ja vastab ise: "Ma mõistan sisepoliitlist sõnumit Keskerakonna valijale: "Meie ajame Kremliga äri, las teised õiendavad".

Valitsuse tegevusprogramm ütleb, et tuleb suuname rohkem tähelepanu Eesti julgeoleku- ja välismajandushuvide edendamisele ning kaitsele. "Kokkulepitud EL-i poliitika Venemaa suhtes näeb kuni Ukraina agressiooni lõppemiseni ainult selektiivset suhtlust. Valdkonnad, kus EL Venemaaga asju ajab on: kliima, Arktika, merejulgeolek, haridus, teadusuuringud, piiriülene koostöö ja kodanikuühiskond. EL Nõukogu on otsustanud, et eesmärk on "suurendada EL-i vastupidavust energiajulgeoleku, hübriidohtude ja strat kommunikatsiooni suhtes."