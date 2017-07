Laupäeval, 15. juulil avas Tallinna Vanasadamas nädalaks taevarestorani Dinner in the Sky, mis pakub nautlejatele nii maitse- kui ka muusikaelamusi. Õhtuleht tegi koos kodumaiste kuulsustega tõste läbi vihmasel esmaspäeva hommikul, et välja selgitada, kas Eesti kliima ikka lubab taevarestoranist viimast võtta. Sel suvel saavad külalised taevakontsertidel kuulda Mick Pedaja, Tõnu Timmi ja Anett Kulbini muusikat. Esmaspäeva hommikul nautisid teiste seas kolmekäigulist hommikusööki Maiken, Kaire Vilgats, Maia Vahtramäe ja Daniel Viinalass koos kauni kaasa Eleriga. Et külalistel 45 meetri kõrgusel liiga külm ei oleks, anti selga soojendustega joped, mis keha mõnusalt soojas hoidis ja vihmapiiskade eest kaitses.

Kui tekkis küsimus, et miks just 45 meetrit, siis selgus, et kõrgemale Eestis söögilauda tõsta ei saa, kuna kõrgemale ei ulatuks ohu korral tuletõrje.

Toiduvaliku poolest keskendub Dinner in the Sky sel aastal Eesti saarte maitsetele, mida aitavad tutvustada külalisrestoranid Hiiumaalt ja Pranglilt. Külalistel on võimalik maitsta Hiiumaa Ungru Resto ja Prangli Saare-Resto roogasid.