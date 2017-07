Täna õhtul jõuab seitsmenda hooajaga ETV ekraanile meeleolukalt lustakas mälumängusaade "Eesti mäng", mis paneb proovile nii osalejate kui ka televaatajate teadmised.



Mäng on lihtne ja arusaadav kõigile. Turniiri põhimõttel üles ehitatud saates osaleb kolm mängijat, kellest parim pääseb edasi. Iga nädala parimad kohtuvad finaalis. Jagatakse ka auhindu, kuid põhirõhk on põnevatel ja mõtlema panevatel küsimustel, mis ei eelda entsüklopeedilisi teadmisi, vaid pigem erksat meelt ja nutikust, vahel ka veidi õnne.



Esimese saate külalised on näitleja ja koomik Henrik Normann, laulja Birgit Sarrap ja MotoNostalgia päevajuht Erki Peinar, järgmistes saadetes astuvad teiste seas võistlustulle telesaate "Rakett 69" seitsmenda hooaja võitnud Karl Vilhelm Valter, kulturist Ott Kiivikas, poliitik ja laulja Aivar Riisalu, koorijuht Lydia Rahula ning näitleja Mihkel Tikerpalu.



Saadet juhivad Gaute Kivistik ja Jaana Heeringson. Saate režissöör on Maire Radsin. "Eesti mäng" on ETV ekraanil esmaspäevast neljapäevani pärast "Aktuaalse kaamera" põhisaadet kell 21.35.



Jälgida tasub ka ETV Facebooki lehte, sest seal on algamas oma "Eesti mäng".