"Tähtis on see, et meil oleksid õnnelikud lapsed. Pillimäng ei ole ainult lapse ilumeele arendamine, vaid sellega kaasnevaid oskusi saab hilisemas elus kasutada. Laps õpib oma eesmärkide nimel pingutama, koostööd tegema ja loovalt mõtlema,“ räägib projekti "Igal lapsel oma pill" projektijuht Allan Tamme.

Kingitus "Igal lapsel oma pill" on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Muusikaõppeasutuste pillipargi kaardistamise tulemusel on selgunud väga suur vajadus uute pillide järele. Suur osa õppeasutustes aktiivselt kasutusel olevatest pillidest on amortiseerunud ning mõningate pilliliikide õpe on nende pillide kättesaamatuse tõttu jäänud tagaplaanile.

Selle olukorra parandamiseks ongi kutsutud ellu projekt "Igal lapsel oma pill", et Eesti inimeste ja ettevõtete abiga täiendada ja uuendada lastele muusikaõpet pakkuvate asutuste pilliparke. "Meil on tugev muusikakoolide traditsioon ning lisaks õpetatakse pillimängu ka kultuurikeskustes, koolides, lasteaedades jm. See on lausa suurepärane ning ma loodan, et käimasoleva projektiga hoiame traditsiooni ja anname sellele uue kvaliteedi juurde,“ leiab Tamme.

Tänapäeval istuvad lapsed üha enam nutitelefonides ja arvutites – kas nad üldse leiavad tee pillimängu juurde? Allan Tamme on veendumusel, et nutimaailm ei välista pillimängu. "Väga paljud lapsed tulevad praegugi pilli mängima,“ kinnitab ta.

Tamme nendib, et kuna kvaliteetsed pillid on üsna kallid, vajavad hädasti abi paljud muusikaõpet pakkuvad asutused. Tänaseks on toetatud ligi 1700 pilli ostu, neil saavad harjutada veel rohkemad lapsed. Iga eestimaalane saab selles projektis kaasa lüüa, panustades raha Hooandjas või ostes Piletilevi ja Piletimaailma keskkonnast "Igal lapsel oma pill" toetuspileti. Samuti on võimalik panustada 5 eurot, helistades toetusnumbril 900 5505. Lisainfot toetusvõimaluste kohta saad SIIT!

