"ESTO on pikaajaline traditsioon, millest välismaal elavad eestlased ei taha kuidagi lahti lasta. Kuna tegemist on üldlaulupeo ja Eesti 100. sünnipäevaga, siis on see just õige aeg korraldada järjekordne välismaal elavate eestlaste kokkutulek,“ selgitab ESTO algataja Sirle Sööt.

ESTO (27.06-4.07.2019) algab nädal enne laulupidu Soomes (sest seal on suurim eestlaste kogukond) ning pärast seda liigutakse Tartusse ja viimaks Tallinna. "Nädala jooksul toimuvad erinevad vestlusringid, kus arutletakse sügavate ja tähtsate teemade üle, näiteks välismaal eestlaseks jäämine,“ lausub Sirle Sööt. Tartus plaanitakse korraldada ka rahvalik öölaulupidu.

Ülemaailmseid eesti kultuuripäevi, mis on globaalselt tuntuks saanud ESTO nime all, on peetud järjepidevalt alates 1972. aastast. ESTO-de missioon on olnud panna inimesed paremini mõistma eestluse olemust, hoida eesti keelt ja eesti kultuuri võõrsil elades ning tutvustada maailmale Eestit ja eestlust.

EV100 annab suurepärase võimaluse tutvustada nii Eestit välismaal kui ka eestlastele kodumaal eesti kogukondade tegevust välismaal, leiab Sööt. Kodumaa suure juubeli puhul korraldatakse ESTO pärast viieaastast vahet.

Kui tähtis on eestlus välismaal elavate eestlaste jaoks? Üle kümne aasta Rootsis elanud Sirle Sööt nendib, et tegemist on individuaalse küsimusega. "Eks see sõltub väga palju inimeste huvidest ja kodusest kasvatusest. Mina kuulun nende hulka, kes teeb igapäevast tööd ja kui kell kukub viis, lähen Eesti majja ning tegelen seal erinevate asjadega. See annab mulle võimaluse hoida end jooksvalt kursis Eesti asjadega ja mitte unustada eesti keelt. Samuti teen seda oma laste jaoks, et nemadki tunneksid end eestlastena,“ räägib Sööt.

Teisalt on tema hinnangul paljud inimesed lahkunud Eestist traumaga ja tahavad oma kodumaad unustada. "Nemad panevad lapsed kohalikku kooli ega räägi enam eesti keeles. Tihti läheb aga nii, et kui need lapsed kasvavad suureks ja näevad, kui tugev on Eesti riik, rahvas ja kultuur, tekib neil huvi kodumaa vastu. Ja need lapsed pöörduvad tagasi eesti keele õppimise juurde,“ mõtiskleb Sööt.

ESTO-le on teretulnud ka need inimesed, kes enam kuigi hästi eesti keelt ei oska, kuid tunnevad end siiski eestlastena. "Meil on ingliskeelsed õpitoad, kus juhendatakse, kuidas õpetada oma lastele eesti keelt,“ lisab ta.

