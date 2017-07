Lähedased muretsevad Celine Dioni tervisliku seisundi pärast.

Kardetakse, et mullu vaid kahepäevase vahega abikaasast ja vennast ilma jäänud lauljanna ei suuda ränga kaotusega ikka veel toime tulla.

Tavaliselt konservatiivselt riides 49aastane superstaar on viimasel ajal silma torganud ülimalt ekstravagantse rõivastuse poolest ning käivad jutud, et ta laristab pööraselt raha. Veel on ta tunnistanud, et peab kadunud abikaasa Réne vaimuga tihti nõu.

Briti suhteekspert Lucy Beresford usub, et Celine elab pööraste rõivaste abil leina välja. “See võib olla mask. Võimalik, et nende hullumeelsete riiete abil peidab Celine oma valu uue imago taha. Ent kas ta on maitsmas uut elujõudu, mida keegi ei saa talle ette heita, või hakkab ta omadega segi minema?” arutleb Beresford.

Tema sõnul pole enese armastamises ja poputamises midagi halba, kuid Dioni luksuslikud uued rõivad ja aksessuaarid paistavad viitavat muret tekitavale käitumismustrile. “Kui sellest on saanud harjumus ning ta heidab raha tuulde, võib see muret tekitada.”