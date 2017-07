Whittakeri sõnul oli järgmiseks Doktoriks saamine talle suur au. "Ma olen selle vägeva teekonna algust väga elevil. See on enam kui au mängida Doktorit. Ma ei suuda ära oodata!“ ütles ta. "See on täiesti võimas tunne. Ütlen seda feministina, naisena, näitlejana, inimesena, sellena, kes tahab end pidevalt proovile panna ja mitte olla surutud raamidesse sellest, mida sulle on öeldud, kes sa saad olla ja kes sa ei saa olla," sõnas ta.

Whittaker ütles fännidele, et nad ei tohiks tema soo pärast karta. "Fännid on läbi elanud palju muutusi ning see on ainult uus, teistsugune Doktor, mitte kartlik Doktor," ütles ta.

Jodie Whittaker (Reuters / Scanpix)

BBC meelelahutuskorrespondendi Lizo Mzimba sõnul oli alati olnud ebatõenäoline, et Doktori rolli jäävad tegema valge nahavärviga mehed, kuna BBC on võtnud eesmärgiks oma programme mitmekesisemaks teha.

"Esimene naissoost Doktor on miski, mida meie vaatajad on kaua oodanud ning tugevad naisrollid on viimastel aastatel olnud edukad nii väikesel kui suurel ekraanil: näiteks filmides "Näljamängud", "Star Wars" ja "Wonder Woman" ning telesarjades nagu "Troonide mäng". BBC loodab, et uudis esimese naissoost Doktori kohta mitte ainult ei aja televaatajaid elevile, vaid demonstreerib, et see telesari on liikunud 21. sajandisse," sõnas ta.

Küll aga ei ole otsusega rahul osad fännid, kes süüdistavad BBCd sarja rikkumises poliitilise korrektsuse nimel.

"Naised, ärge võtke isiklikult, aga Doctor Who on alati olnud mees, nii nagu James Bondki," kirjutas üks sarja fännidest Twitteris. Austajate arvates oli naisnäitleja valimine suur viga ja see ennustab sarja menu vähenemist.

Whittakerit asus toetama kuues Doktor Colin Baker, kes kaitses telekanali otsust: "BBC tegi õigesti lastes Doktoril olla ühenduses oma naiseliku poolega. Temast saab Doktor, olenemata sellest, kas teile see meeldib või ei!".