Kõik vajalikud koostisosad saad mugavalt paari klikiga koju tellida Coopi e-poest.

See on hitt, mille nautimiseks on hädavajalikud head sõbrad ja hea valge vein. Krõbeda ja koheva lehttaina all on peidus suurepärane täidis, milles porru ja sibula õrn magusus sobib täiuslikult lõhe rikkaliku maitsega.

Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

peeneks hakitud keedetud muna 1,5 tk

nelgitera 2 tk

väike sibul 0,5 tk

piim 0,35 l

loorberileht 0,5 tk

nahata lõhefilee (4-5 tükiks lõigatud) 300 g

või 50 g

suure porru roheline osa õhukeseks viilutatud 0,5 tk

nisujahu 0,25 dl

sool, must pipar

hakitud värske till

jahvatatud muskaatpähkel 0,25 tl

külmutatud pärmi lehttainas 100 g

sektoriteks lõigatud sidrun 0,5 tk

1. Koori sibul ja suru selle sisse nelgiterad. Vala piim potti, lisa sibul, loorberileht ja lõhetükid ning lase keema tõusta. Keera kuumus maha ja hauta madalal temperatuuril 10 minutit.



2. Tõsta lõhetükid taldrikule ja eralda kahvli abil suupärasteks paladeks, eemalda ka luud. Kurna piim ja tõsta kõrvale.



3. Sulata kastrulis 25 g võid, prae porruviilud võis kuldseks ja tõsta kõrvale. Sulata samas ülejäänud või, lisa jahu ja prae seda kuumas võis 1 minut.



4. Lisa osade kaupa ja pidevalt segades kurnatud piim ning kuumuta, kuni kaste pakseneb ja hakkab mullitama. Tõsta kastmepott pliidilt ära ning lisa sinna hakitud muna, lõhetükid, praetud porru ja värske till. Maitsesta kaste soola, pipra ja muskaatpähkliga ning jaga 4 kuumakindlasse portsjonvormi.



5. Lõika pärmilehttainas 4 võrdseks tükiks ja aseta tükk igale portsjonvormile. Jälgi vormide kuju – kui vaja, rulli tainast veidi lahti. Lõika iga piruka keskele ava ja pintselda pirukaid õrnalt veega.



6. Küpseta eelsoojendatud 200-kraadises ahjus 20 minutit, kuni tainas on mõnusalt kohev ja kuldne. Serveerimisel tõsta igale pirukale sidrunisektor.

Valmistusaeg ca 40-60 min

Retsepti allikas: Toidutare