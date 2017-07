Teeme Eesti 100. sünnipäevaks kingitusi, mis meie kõigi elu paremaks muudavad! Järgnevates artiklites tutvustame mõningaid toredaid algatusi ja ideid.

"Vähiravifond Kingitud elu tahab oma annetajate, toetajate ja pöidlahoidjate abiga Eesti Vabariigile tema suureks juubeliks kinkida 100 raske haiguse küüsis vähihaiget, kellel on lootus ja võimalus elada täisväärtuslikult oma lähedaste keskel," selgitab vähiravifondi Kingitud elu looja Toivo Tänavsuu, mis on nende kingituse eesmärk.

100 haige aitamine on tema sõnul minimaalne eesmärk. "Kuna tähtpäeva tähistatakse erinevate sündmustega kuni 2020.aastani, siis saab meie kaudu hoitud inimelusid olema ilmselt mitu korda rohkemgi. Loodame, et nende hulgas on ka inimesi, kes seljatavad vähihaiguse täielikult," lisab ta.

Tänavsuu nendib, et inimelu iseenesest on juba kingitus kodumaale. "Kauem tervelt ja täisväärtuslikult elatud inimelud, raskustes kokku hoidvad pered, vanaemad ja vanaisad, kes saavad olla kauem oma laste ja lastelastega, teineteisest ehk omadest (Eesti inimestest) hoolimine ja teineteise toetamine, kuristiku serval olles säiliv lootus ja usk – need on meie kingituse märksõnad ja nende tõttu peame meie kingitust ka EVle tähtsaks," ütleb ta.

Vähiravifond toetab neid vähihaigeid, kelle raviks ei jätku haigekassa vahendeid. "Toetame ametliku näidustusega, kuid riigi vaatevinklist nii-öelda mittekulutõhusat vähiravi, kinkides abisaajatele lootuse, võimaluse elada või koguni terveneda,“ lausub Tänavsuu. Kolme ja poole aasta jooksul on Kingitud elu rahastanud enam kui 150 inimese ravi, abisaanuid on vanuses 5-83.

Kingitud elu ei saa aga kedagi aidata, kui neile endile appi ei tulda. "Eriti kuldaväärt on kõik püsiannetajad, kes panustavad fondi iga kuu endale jõukohase summa, olgu selleks kasvõi 5 eurot. Tilkadest saab meri, eurodest tuhanded eurod,“ räägib Tänavsuu. Seega on 3,5 aasta jooksul annetustena kokku kogunud ligi 2,5 miljonit eurot ja kõik see on ka inimeste ravidesse panustanud. Sealjuures, toob ta välja, et fondi püsikulud on olnud minimaalsed: mullu vaid umbes 6-7 protsenti kõikidest annetustest.

Toivo Tänavsuu toob välja, et teretulnud on ka vabatahtlike abi annetuste kogumisel ja muudel fondiga seotud aktsioonidel. Liitumaks vabatahtlike grupiga tuleks saata vastav soov info@kingitudelu.ee.

Fondi idee sündis staažika ajakirjaniku Hille Tänavsuu raviloost. Olles seitse aastat vähiga võidelnud, läbinud kümneid keemiaravi- ja kiirituskuure ning mitmeid operatsioone, oli Hille 2013.aasta kevadel julma valiku ees: maksa või sure?

Ravivõimalused suurhaiglates olid end ammendanud, arstidel ideed otsa saanud. Hille tervis oli juba väga halb. Ometi leidus üks uus kopsuvähiravim, mida ei olnud Eestis keegi veel manustanud ning millel ei olnud ka soodustust. Karbitäie (60 tabletti) eest tuli apteegis välja käia 5400 eurot.

Leidus kümneid toetajaid – nii tuttavaid, sugulasi kui ka võhivõõraid, tänu kellele Hille iga kuu ravimikarbi kätte sai. Ehkki üks aasta võib tunduda lühikese ajana, kujunes sellest Tänavsuude pere jaoks üks parimaid koos veedetud aastaid.

Hille võitlus raske haigusega kestis aprillini 2014, kui ta lõpuks alla vandus. Mõned kuud enne surma leidis ta koos poja Toivo Tänavsuuga, et Eestis on veel kümneid ja sadu sarnases olukorras peresid. Nii sündiski idee luua fond nende toetamiseks.

