Kuu alguses pidasid keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo töötajad kinni Viru Keemia Grupi tütarettevõtte VKG Energia OÜ elektrijaamade remondiosakonna juhataja ja VKG Soojus AS käiduosakonna juhataja.

Kahtlustuse kohaselt võtsid 52-aastane Sergei ja 48-aastane Vjatšeslav oma ametipositsiooni ära kasutades korduvalt altkäemaksu selle eest, et hanked võidaksid neile meelepärased ettevõtjad. Altkäemaksu võeti nii sularahas kui ka teenustena. Altkäemaksu andmises on esitatud kahtlustus ühele äriühingu juhatuse liikmele, samuti on teisele äriühingu juhatuse liikmele esitatud kahtlustus dokumendi võltsimises.

Nii VKG kui ka äriühingute ruumides teostati läbiotsimised. Kahtlustatavana peeti kinni mõlemad VKG töötajad, samuti peeti kinni üks äriühingu juhatuse liige. Pärast esmaseid uurimistoiminguid mehed vabastati. VKG lõpetas töösuhte kuriteokahtluse saanud töötajatega.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul on korruptsioon tuvastamine erasektoris üha enam politsei vaateväljas. Viru ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kalmer Kase ütles,et korruptsiooni puhul ei ole oluline see, millist kasu keegi konkreetselt ebaausal teel saab. "Eeskätt on oluline, et seadusi järgitaks ning, et inimestel ei läheks segamini oma ja ettevõtte rahakott. Tuleb rõhutada, et korruptsioon on taunitav ka erasektoris," lisas Kalmer Kask.

Viru Keemia Grupi juhatuse esimehe Ahti Asmanni sõnul peab kontserni juhtkond korruptsioonikuritegevust lubamatuks ning on veendunud, et ausa konkurentsi printsiipide järgimine on iga äritegevuse aluseks. "Kahtlustuse saanud isikute süü aste määrab küll kohus, kuid meie jaoks on see juba piisav alus usalduse kaotamiseks ning töölepingute lõpetamiseks," rääkis Ahti Asmann.