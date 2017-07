Kõik vajalikud koostisosad saad mugavalt paari klikiga koju tellida Coopi e-poest.

Uskumatu kooslus – valge kala mee- ja mandlipurukattega – võib tunduda mõttetu riskina, kuid riskida seekord tõesti tasub: nõrga maitsega valgest kalast valmistad selle retsepti järgi erakordselt hõrgu roa.

Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

meelepärane valge kala (sobib ka külmutatud heik jmt) 250 g

vedel mesi 2,5 spl

sool, jahvatatud valge pipar

riivsai 1 dl

hakitud mandlid 0,5 dl

väike muna 1 tk

praadimiseks õli

kuum vesi 0,5 spl

1. Kui valmistad roa külmutatud kalast, lase sel (tavakülmas) poolenisti ära sulada.



2. Lõika filee 2 või 3 tükiks, aseta lõikelauale ja nirista peale 2 sl mett. Vaheta külge ja nirista peale veel 1 sl mett. Puista peale soola ja pipart.



3. Klopi munad lahti. Ühenda riivsai ja hakitud mandlid. Tõsta kala muna sisse ja seejärel paneeri riivsaia-mandlisegus.



4. Kuumuta pannil õli. Kui see on kuum, keera kuumust vähemaks ja tõsta esimene ports paneeringus kalatükke pannile nii, et need kokku ei puutuks. (Kui praed liiga suurel kuumusel, võib paneering ära kõrbeda ja kala tooreks jääda.) Prae kõiki kalatükke mõlemalt poolt 2 minutit ja tõsta serveerimisalusele.



5. Sega 2 sl mett 1 sl kuuma veega ja nirista segu kalatükkidele. Söö kohe.

Nipid ja soovitused:

Kellel on meeallergia, võib selle asendada näiteks mõne paksu toidusiirupiga.

Valmistusaeg ca 20 min

Retsepti allikas: Toidutare