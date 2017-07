Uks on lahti ja tee vaba, miks sa siis ei lähe? Mõtle hoolikalt järele, mis ei lase sul tegeleda sellega, millega tahaksid? Võta kätte ja lahenda ära kõik need asjad, mis muret tekitavad, vähemalt võimaluse piires ja praegust olukorda arvesse võttes. Minevikku sa muuta ei saa, tulevikku ei ole mõtet karta ja iseendaga tuleb tööd teha.

Kuna oled rahul iseenda ja sellega, millises eluetapis oled, langetad otsuseid kindlakäelisemalt, tead, mida tahad ning suudad soovid ka teoks teha. Isegi kui keegi üritab sinu jalgealust õõnestada, ära allu provokatsioonile ja usalda iseennast. Praegu ei tohiks sind miski suuta kõigutada.

KAKSIKUD

Kas vaatad asjadele südame või mõistusega? Kuigi süda teab sageli paremini, mis on meile hea, tuleb teinekord kasutada ka mõistuse häält − vahel on see isegi ülimalt vajalik. Mida teed, seda lõikad. Kui oleme ebakindlad mingis küsimuses või olukorras, on teinekord tegutsemine parem kui lihtsalt teadmine.

VÄHK

Kui soovime mingi asjaga lõpparve teha, peame vaatama minevikku ning seda, mis juba olemas. Pärast otsuse langetamist eesmärgile keskendudes ning mitte lastes end kõigutada üksikutel tagasilöökidel randuvad peagi ka sinu sadamas kõik laevad, mida oled seni oodanud. Lihtsalt praegu ei ole see aeg.

LÕVI

Mingi projekt jõuab nüüd lõpule, olgu see siis vaimses- või argielu plaanis. Hetkelise vabanemistunde järel ära unusta keskendumist, kuna unelemine kipub võimust võtma. Kui soovid elus pöörata uut lehekülge, on selleks samuti õige aeg. Kasuta praegust hetke ära ja võta ette kõik see, mille oled seni edasi lükanud.

NEITSI

Eelistad hoida omaette, et saada selgust iseendas. Väikesed jalutuskäigud või õhtu meeldiva muusika seltsis aitavad sul maha rahuneda ja mõista, mis on see, mida peaksid praegu tegema. Ära muretse teiste, vaid iseenda pärast. Suhteid, nii äri- kui eraelulisi ei tasuks praegu luua, sest sa ei suuda neile objektiivselt peale vaadata.

KAALUD

Võimalik, et oled tüdinud rutiinist ja soovid kas või natukene uut oma ellu tuua. Praegu on hea aeg leida uusi väljundeid, et vaikselt end läbi murda ning luua tulevikuks viljakat pinnast. Ole oma otsuste tegemiselt ka natukene lapsemeelne, sest see aitab sind praegu edasi.

SKORPION

Inimesed suhtlevad sinuga nüüd vabamalt, pere ja lähedased on muutunud hoolitsevamaks ning ka vastutulevad inimesed näivad sõbralikud. Peaksid tundma end piisavalt inspireerituna, et võtta ette kõik need asjad, mille tegemise oled vahepeal kõrvale lükanud. Kuula rohkem oma sisehäält ja ära võta vabatahtlikult vastu ülesandeid, mis tegelikult ei kuulu sinu valdkonda.

AMBUR

Sul on kindel eesmärk, mille poole soovid püüelda, mistõttu võta rahulikult aega kõigi plusside ja miinuste kaalumiseks ning ära torma pea ees tundmatusse. Kuula sisehäält ja ole enda vastu aus. Pea meeles, et paremuse poole muutus, ükskõik kui aeglane, ei toimu, kui sa pole endas kõike selgeks mõelnud.

KALJUKITS

Mõtle järele, kas sinu töö- ja eraelu on tasakaalus? Ühele või teisele liigselt tähelepanu pöörates head nahka ei tule. Lahendus on siinkohal teha endale selgeks, kumb sulle tegelikult rohkem rahuldust pakub. Kui tahad tegeleda rohkem tööga, tegele, ja ära ürita olla mõlemas võrdselt edukas. Kui olulisem on kodu, ära võta tööasju pidevalt endaga koju.

VEEVALAJA

Küsimuse all on töösuhted, eriti meeskonnas töötamine. Edu ootab sind juhul, kui oled valmis "mängima meeskonnamängu". Kui tahad üksi edasi minna, võivad sind oodata tagasilöögid. Armastuses on keegi sulle küll silma peale pannud, ent kuna ta ei ole endas veel kindel, ootab ta pigem, et tegutseksid ise.

KALAD