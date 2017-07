Pärimusmuusikabändi Trad.Attack! torupillimängija Sandra Sillamaa sõnas pärast ansambli reedest kontserti Lätis Salatsis muusikafestivalil Positivus, et kõige tähtsam on, et esinemisel valitseks hea energia. „Isegi kui on mingid viperused, siis meil on juba selline kogemustepagas, et saame ikka hakkama. Jalmaril (lauljal ja kitarristil Jalmar Vabarnal – toim) näiteks läks kohe esimeste lugude ajal kidrakeel katki. Aga siis Tõnu (trummar Tõnu Tubli – toim) tegi järgmises loos pikema soolo ja Jalmar vahetas selle kiirelt ära.“ Nii saatiski bändi ühtlaselt hea energia kontserdi lõpuni.

Positivusel esitas Trad.Attack! mitu eestikeelset laulu, hoolimata sellest, et publiku seas oli ohtralt välismaalasi. Ent publik hullus ja muusikud olid pärast esinemist elevil: „Olime väga üllatunud, et nii palju rahvast oli kohale tulnud ja inimesed olid juba täiesti festivali meeleolus. Päike paistis, lava oli mõnus ja Positivuse meeskond eriti professionaalne. Nii on puhas rõõm lavale minna, kui tead, et on kindel seljatagune. Publik andis väga hea laengu ja näha oli, et meie esinemine läks korda. Meile väga meeldib suurel laval ja suurtel festivalidel esineda.“

Nõudmised olid Trad.Attack!-il festivali korraldajatele tagasihoidlikud nagu ikka: „Lava taha on meil tellitud vett, puuvilju. Vahel ka õlut, valget veini ja kokakoolat. Igaüks keskendub ja läheb kontserdi teemasse omamoodi – kes mediteerib, kes kuulab mussi, kes soojendab käsi, kes postitab sotsiaalmeedias.“