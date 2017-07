"Helsingi all tunnelites valmistuvad soomlased tõrjuma Venemaalt lähtuvat ohtu samal ajal, kui Moskva kavandab suurõppust," kirjutab Wall Street Journal, andes ülevaate rohkem kui 200 kilomeetri pikkusest tunnelivõrgustikust põhjanaabrite pealinna all.

Soomlased valmistuvad tõesti. President Sauli Niinistö kirjutas läinud esmaspäeval alla nõndanimetatud roheliste mehikeste seadusele, mis mõne päeva pärast kehtima hakkas. Sellega määratleti täpsemalt ametiisikute õigus korraldada vastupanu riiki saabuvatele sõjaväeüksustele, millel puuduvad asjakohased tunnusmärgid, ja tagada nende viivitamatu väljasaatmine. Kaitseministeeriumi kinnitusel oli seadusemuudatus hädatarvilik, arvestades muutunud julgeolekuolukorda.

Wall Street Journali väitel on Helsingis juba korraldatud suurejooneline õppus, kus kaitseväelasi koolitati tõrjuma roheliste mehikeste ohtu. Paarsada kilomeetreid tunneleid on aga ehitatud selleks, et võimud saaksid ka lahinguolukorras jätkata riigi juhtimist ja helsinglastel oleks võimalus pommide eest varjuda. Tunneleid oli linna all varemgi, kuid alles viimastel aastatel on hakatud terasemalt mõtlema nende kasutusvõimalustele hädaolukorras. Helsingi linnaisad koostasid juba 2009. aastal kava, kuidas sel juhul tunneleid parimini kasutada, kirjutab USA ajaleht. "Sõdurid hoolitsevad selle eest, et meil oleks maa all parim võimalus vastata võimalikule rünnakule, kui venelased kavatsevad Soomele kallale tungida," ütles kõrge linnaametnik Wall Street Journali ajakirjanikule, lisades, et tänapäeval ei kavandata ühtegi maa-alust ehitist ilma, et mõeldaks selle võimalikule kasutamisele riigikaitseks.

Ajaleht tuletab meelde, et Balti riikide julgeoleku tagab NATO, aga Soome ei kuulu sellesse organisatsiooni. Kuid Soome lähtub oma kaitsepoliitikas suurel määral kogemusist, mida saadi võitluses Nõukogude Liiduga Talvesõjas. Jätkusõda Wall Street Journal ei meenuta, kuid kõneleb, et Soome kaotas toona küll kümnendiku oma territooriumist, aga säilitas iseseisvuse.