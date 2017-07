Tütrele invalifti sooviv ema on jahmunud, et sotsiaaltöötaja peab teemat avalikkusega jagamiseks liialt tundlikuks.

Sügava liitpuudega tütre tarvis lootis ema kortermaja välisküljele invalifti ehitada. Kui esiti tundus, et Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakond on lõpuks lifti vajalikkust mõistnud, teatasid naabrid, et lift seinale ei sobi. Nüüd leiab linna sotsiaalosakond, et see on teema, mida lapse huve arvesse võttes meedias kajastama ei peaks.

"Leian, et tegemist on delikaatse sotsiaalvaldkonna teemaga, mis ei peaks olema kajastatud pidevalt ajakirjanduses. See teema on seotud puudega alaealise lapsega. Kaja on teadlik, et vajadusel saab ta pöörduda oma küsimustega sotsiaalosakonda, ja seda on ta ka teinud. Teeme temaga aktiivselt koostööd ja suhtleme pidevalt," on Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe vastus ajakirjaniku küsimustele praeguse olukorra kohta.