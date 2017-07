Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi, et leida projekt, mille abil toetada ja aidata lapsi, kelle vanemad viibivad vanglas. Konkursi võitja saab projekti elluviimiseks toetust 50 000 eurot.

Justiitsminister Urmas Reinsalu on seisukohal, et lapse jaoks on vanema vanglasse sattumine kriis, kuna lapsed tunnevad end vanemate tegude pärast tihti kaasvastutajatena, millele lisandub häbi- ja süütunne. Eestis on ligi 1500 last, kelle vanematest vähemalt üks on kinnipidamisasutuses. Aitamaks sellisesse olukorda sattunud lastel kriisi lahendada nende tulevikku võimalikult vähe kahjustades, hakkas justiitsministeerium otsima projekti, mis aitaks kinnipeetavate lastel ühiskonnas paremini toime tulla. Parem toimetulek peaks vähendama lapsel sotsiaalse isolatsiooni riski ning lapse süü- ja häbitunnet, aitama kaasa kinnipeetavast vanema ja tema lapse suhtluse parandamisele, kui see lähtub lapse huvidest, ja ennetama vanema vanglas olemisest tulenevat halba mõju lapse arengule.

Konkursil võivad osaleda kõik Eestis registreeritud avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud, sealhulgas mittetulundusühingud ja sihtasutused. Projekt tuleb ellu viia koostöös vanglatega. Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 10 protsenti projekti eelarvest ja see võib olla täies ulatuses kaetud vabatahtliku tööga. Projekti kestus on kuni kaks aastat ja tegevus peab algama 2017. aastal.