"Tallinn-Nõmme elektriraudtee vagunite ehitus raudtee peatehastes on juba nii kaugele jõudnud, et eile depoos esimese valmis saanud mootorvaguniga proovisõite tehti. Proovisõit õnnestus hästi, nähtavale tulid vaguni juures ainult mõned vähemad puudused. Ühtlasi konstanteeriti korralikku alajaama töötamist ja voolusaamist Ellamaa jaamast. Teine vagun saab valmis nädala lõpuks ja kolmas lähemal ajal," kirjutab Päevaleht 17. juulil 1924. Elektriraudtee Tallinnast Pääskülla avatigi sügisel nende kolme mootorvaguniga.

Vaba Maa oli juuli alul kirjeldanud, kuidas Tallinna–Pääsküla raudteeliini (11 kilomeetrit + 3 kilomeetrit haruteid) elektrifitseerimine läheb. Järjega oli jõutud Pääskülast Nõmmeni. Tööd rabati ka öösiti. "Oma ehituse poolest tuletab elektriraudtee peaaegu väljamaa trammi meelde. Lõpuots Tallinnas on Suurtüki tänava juures, kust sõit läheb Järve peatuskohale ja edasi Nõmmele. Kavas on veel paar uut peatuskohta asutada, muuseas ka üks Rahumäele, sest sinna on iseäranis pühapäeviti palju sõitjaid. Rongi vedur-vagunisse mahub umbes 100 sõitjat ja see võtab taha kaks vagunit nii et julgesti 350 inimest sõita saab. Avaneb võimalus kiiremaks sõiduks, nii umbes 40–50 km tunnis."