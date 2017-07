Nõid Hannes Vanaküla kodutallu Vormsil tulid nädalavahetusel kokku arengumaagid, kes arutasid, kuidas maailma päästa. Vanaküla sõnul on naised oma võrdõiguslikkuse janus maailmale häda kaela tõmmanud. „Võrdõiguslikkust ei ole olemas,“ ütleb ta, „on ainult kaval võimupööramine, mis on kasulik parasiitsüsteemile.“

Arengumaagid nimetavad end ka paganateks, sest nad vastanduvad kristlusele ja teistele ainujumalaga usunditele. Jumal on nende käsitluses superparasiit, kellest tuleb vabaneda, et ellu jääda. Ainuke „jumal“, kellele inimene tegelikult saab toetuda, on tema ise.Kui saabun kokkutuleku teise päeva, laupäeva lõunal koos fotograafiga Vormsile, pole tee ääres ürituse toimumise kohta ühtegi viidet. Seepärast helistan Hannesele ja palun juhatust. Mees tuleb meile bussipeatusse vastu – kena valge särk ontlikult teksapükstesse topitud ja jalas peened nahkkingad.Hannese talu õuel on õunapuude all pinkidel istet võtnud 30–40 inimest. Ta oli just alustanud oma loenguga, mille meie oma kohalejõudmisega hetkeks katkestasime. Istujate hulgas tunnen ära paar eelmise hooaja „Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ osalist – Rauli ja Martini. Ka mõned teised näod on mulle kusagilt tuttavad.Väliköögis koorivad kaks noort naist lõunasupi tarvis porgandeid. Samas kõrval on püsti toidutelk: laual on leib, tomatid-kurgid, sink ja vorst ning isegi kalamari. Joogiks kohv, tee ja kali. Miski ei viita, et toimumas oleks midagi tavatut… Kuni Hannes loenguga alustab.

Inimene on Kommionu looming

Hannes soristab endale vaadist suure kannutäie kalja ja hakkab rääkima. Tema tekst on nagu ulmemuinasjutt. Sõnad, mida maag kasutab, on tuttavad, kuid ta on andnud paljudele neist tavatu tähenduse ja tema jutu jälgimine nõuab kohati pingutust. Näib, et paganatel on kujunemas oma keel. Loengu teema on parasiitlus. Täpsemalt – inimparasiitlus, maailmas vohav kohustustevaba tarbimismentaliteet, millega me ennast ja oma elukeskkonda hävitame. Hannes alustab sellega, kuidas elu algas, ta on välja kujundanud oma maailmaloomiseteooria. „Üksi ei suuda keegi ühtegi maailma luua – ei firmajuht ega ka jumal,“ räägib ta. „Maailmaloomiseks on vaja meeskonda.“ Maailma olevat loonud kaks jumalat: Loodus ja Muumi („Ma ei osanud talle muud nime anda,“ naerab Hannes, kui küsin, kas kuulsin ikka õigesti). Loodus on naisalgeline ning Muumi meesalgeline jumal. Loodus loob energiat – ainelist ressurssi ehk riistvara, Muumi valgust – vaimset ressurssi ehk tarkvara. „Valguse ja energia ühinemisest tekib elu,“ selgitab maag. Kuid mingil põhjusel – Hannes ei tea veel täpselt, miks – ei suutnud Loodus ja Muumi luua inimest.Inimese lõi Maa peale hoopiski kolmas jumal, Kommionu. Kommionul, nagu nimigi vihjab, on omakasupüüdlikud ajendid, tema tahab muuta inimkonda teda teeniva parasiitsüsteemi osaks ja manipuleerib meid toimima talle sobilikul viisil. „Kommionu sööb ära valguse ja energia,“ selgitab Hannes. Kommionu on näiliselt väga lahke ja pakub inimestele kommi, muutes nad laisaks ja algatusvõimetuks. Selle asemel, et luua, tarbib inimkond arutult Looduse antud ressursse. „Loodusele see ei meeldi – tal on valus,“ ütleb maag. Hannes toob mängu veel 72 muldvana hinge ja palju muid komponente. Pean tunnistama, et mul on raske järje peal püsida ja kõigist tema mõttelendudest aru saada.

Töö teebki ahvist inimese

Saan aru, et parasiitlusest pääsemiseks peab inimene tööd tegema. Hannese mõistes on töö midagi muud kui see, mida töötukassa tööna silmas peab. „Inimene on energiaolend, kes peab looma valguse – ehk saama tarkuse, see ongi inimese töö,“ selgitab ta. „Loodus on andnud meile aine, ressursi, meie peame looma sisu. Toon näite: puu metsas ei kasva niisama, ta on selleks, et ahju kütta või maja ehitada. Aga mitte nii, et müün maha, saan palju pappi ja kallan selle kõik kõrist alla. Looduse antud ressurssi ei tohi rumalalt raisata.“Hannese sõnul meelitab Kommionu inimesi aruka loogika vastaselt toimima, luues seadusi, reegleid ja süsteeme. „Aga kui inimene peab tegutsema täpselt ette antud reeglite ja juhiste järgi, siis läheb ta kinni. Loovus kaob! Tegelikult ei ole laisku ja lolle inimesi, on lollakas süsteem, mis meid juhib ja kontrollib,“ leiab ta. „Ja siit ka õpetus naistele: mida rohkem te õpetate ja näägutate, seda vähem mehed teevad! A ja o on, et kuss tuleb olla. Naine annab ülesande ja loob keskkonna ning mees teeb ära.“Hannes ütleb, et inimkonna parasiidiksmandumise ongi põhjustanud (Kommionu poolt kergemini mõjutatavad) naised – oma võrdõiguslikkusenõudmistega „kohitsevad“ naised loovaid alfaisaseid.

Naised tõmbasid islami Euroopasse